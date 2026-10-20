El embajador de EE.UU. ratificó el apoyo al Gobierno de Milei y anticipó inversiones por US$ 20.000 millones en la Argentina

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anticipó que las inversiones norteamericanas en el país podrían alcanzar los US$ 20.000 millones, con foco en el desarrollo energético y la infraestructura.
Peter Lamelas hizo el anuncio durante un evento del sector energético en Neuquén. Los fondos podrían destinarse a proyectos de petróleo, gas e infraestructura para ampliar la producción y el transporte de energía.
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, anticipó inversiones por US$ 20.000 millones en la Argentina. (Foto: archivo)
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anticipó que las inversiones norteamericanas en el país podrían alcanzar los US$ 20.000 millones, con foco en el desarrollo energético y la infraestructura.
El diplomático hizo el anuncio durante Argentina Oil & Gas Patagonia(AOG 2026), un evento realizado en Neuquén, donde señaló que los fondos podrían impulsar proyectos vinculados con el petróleo, el gas y las obras necesarias para ampliar la capacidad de producción y transporte de energía.
El financiamiento podría canalizarse a través de distintas instituciones, entre ellas el EximBank, que ya anunció una inversión de US$ 7.000 millones para el Corredor Andes-Atlántico, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Departamento de Estado, entre otros organismos.
Durante su intervención, Lamelas también ratificó el respaldo de Washington al Gobierno argentino. “Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei”, afirmó.
“Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás. Pusimos el número de 2027, porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”, agregó el embajador.
La semana pasada, el canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre la Argentina y Estados Unidos. La medida permitirá remitir el entendimiento al Congreso Nacional para su aprobación.
Quirno también relacionó el acuerdo comercial con los mecanismos de financiamiento y cooperación económica entre ambos países. En ese marco, destacó los US$ 7.000 millones comprometidos por el EximBank, el banco estadounidense de exportaciones e importaciones, para desarrollar infraestructura estratégica en la Argentina.
A ese financiamiento se suman los instrumentos impulsados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).
Según explicó el canciller, ambas iniciativas contribuirán al desarrollo del Corredor Andes-Atlántico y del acuerdo marco “US-Argentina Build the Future Framework”, presentado en Nueva York en septiembre. El objetivo es promover inversiones en infraestructura que faciliten el acceso de las economías regionales argentinas a los mercados internacionales.
“Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos”, afirmó Quirno.