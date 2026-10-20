El embajador de EE.UU. ratificó el apoyo al Gobierno de Milei y anticipó inversiones por US$ 20.000 millones en la Argentina

“Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás. Pusimos el número de 2027, porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”, agregó el embajador.

El financiamiento de Estados Unidos para infraestructura

La semana pasada, el canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre la Argentina y Estados Unidos. La medida permitirá remitir el entendimiento al Congreso Nacional para su aprobación.

Quirno también relacionó el acuerdo comercial con los mecanismos de financiamiento y cooperación económica entre ambos países. En ese marco, destacó los US$ 7.000 millones comprometidos por el EximBank, el banco estadounidense de exportaciones e importaciones, para desarrollar infraestructura estratégica en la Argentina.

Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. (Foto: @pabloquirno)

A ese financiamiento se suman los instrumentos impulsados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).

Según explicó el canciller, ambas iniciativas contribuirán al desarrollo del Corredor Andes-Atlántico y del acuerdo marco “US-Argentina Build the Future Framework”, presentado en Nueva York en septiembre. El objetivo es promover inversiones en infraestructura que faciliten el acceso de las economías regionales argentinas a los mercados internacionales.

“Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos”, afirmó Quirno.