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Lula celebró su reelección en Brasil: "Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie"

El presidente reelecto festejó la remontada electoral en el búnker del Partido de los Trabajadores, en San Pablo. A los 80 años, consiguió un cuarto mandato.

Lula da Silva se dirige a una multitud en su primer discurso como el nuevo presidente de Brasil

Lula da Silva se dirige a una multitud en su primer discurso como el nuevo presidente de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva celebró su triunfo en el balotaje presidencial de Brasil y, en su primer discurso tras conocerse los resultados, prometió cambios para su próximo período de Gobierno. “Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”, afirmó el mandatario, que se impuso ante el senador Flávio Bolsonaro y consiguió un cuarto mandato presidencial.

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Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron el último debate televisado antes del balotaje del domingo en Brasil. (Foto: Reuters).

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,75% de los votos válidos, frente al 48,25% del candidato del Partido Liberal (PL), con más del 99% de las urnas escrutadas. De esta manera, Lula continuará al frente del Gobierno brasileño durante otros cuatro años, tras una elección marcada por la polarización política.

“Las personas fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para fortalecer la democracia de nuestro país”, sostuvo el presidente reelecto al referirse a la participación ciudadana en la segunda vuelta.

Lula habló de una derrota del negacionismo y prometió cambios

Durante su mensaje, Lula definió el resultado electoral como una señal política y aseguró que la elección dejó una enseñanza para su gestión. “Estas elecciones fueron una derrota del negacionismo”, expresó.

El mandatario también destacó el respaldo recibido y planteó la necesidad de revisar la forma en que se administra el país. “Estas elecciones me enseñaron muchas lecciones. Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”, sostuvo.

Con casi 81 años, Lula se convirtió en el primer dirigente elegido cuatro veces presidente de Brasil, según los datos difundidos tras el balotaje. Su victoria garantiza la continuidad del proyecto del PT al frente de la mayor economía de América Latina.

Otro de los ejes de su discurso fue la influencia extranjera durante la campaña electoral, en particular a través de las plataformas digitales. El presidente aseguró que su espacio tuvo que enfrentar “la intromisión” externa y apuntó contra la intervención en el debate público mediante esos canales.

“Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie”, afirmó Lula, en una de las frases más contundentes de su mensaje.

En ese contexto, anticipó que será necesario avanzar sobre la regulación de las grandes plataformas digitales. El mandatario también agradeció a quienes, según expresó, trabajaron en esos espacios para contrarrestar la injerencia extranjera.

“Hoy debo agradecer al pueblo brasileño, su generosidad y la generosidad de la juventud brasileña que luchó por defender nuestra democracia”, manifestó.

El agradecimiento a los votantes tras la remontada electoral

Lula también destacó el papel de los ciudadanos que respaldaron su candidatura y consideró que el resultado representó una victoria política de gran magnitud.

“Se ha logrado una hazaña monumental que nos ha valido muchos votos”, afirmó durante su discurso.

El triunfo tuvo un componente particular: el presidente logró revertir el resultado de la primera vuelta y superar a Flávio Bolsonaro en el balotaje. La remontada le permitió asegurar un nuevo período al frente del Ejecutivo brasileño y prolongar su trayectoria política en un escenario de fuerte división electoral.

Con el resultado confirmado por el avance del escrutinio, Lula comenzó a delinear los ejes de la etapa que se abrirá tras la elección, con promesas de cambios en la gestión y un planteo de mayor intervención sobre el funcionamiento de las plataformas digitales.

En pocas palabras

  • Lula da Silva: Celebró su victoria en el balotaje y prometió cambios en la forma de gobernar Brasil.
  • Resultado electoral: Obtuvo el 51,75% de los votos válidos, superando a Flávio Bolsonaro.
  • Próximo mandato: Aseguró un cuarto período presidencial con enfoque en la democracia y la revisión de plataformas digitales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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