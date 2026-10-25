Lula celebró su reelección en Brasil: "Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie"

El mandatario también destacó el respaldo recibido y planteó la necesidad de revisar la forma en que se administra el país. “Estas elecciones me enseñaron muchas lecciones. Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”, sostuvo.

Con casi 81 años, Lula se convirtió en el primer dirigente elegido cuatro veces presidente de Brasil, según los datos difundidos tras el balotaje. Su victoria garantiza la continuidad del proyecto del PT al frente de la mayor economía de América Latina.

Otro de los ejes de su discurso fue la influencia extranjera durante la campaña electoral, en particular a través de las plataformas digitales. El presidente aseguró que su espacio tuvo que enfrentar “la intromisión” externa y apuntó contra la intervención en el debate público mediante esos canales.

“Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie”, afirmó Lula, en una de las frases más contundentes de su mensaje.

En ese contexto, anticipó que será necesario avanzar sobre la regulación de las grandes plataformas digitales. El mandatario también agradeció a quienes, según expresó, trabajaron en esos espacios para contrarrestar la injerencia extranjera.

“Hoy debo agradecer al pueblo brasileño, su generosidad y la generosidad de la juventud brasileña que luchó por defender nuestra democracia”, manifestó.

El agradecimiento a los votantes tras la remontada electoral

Lula también destacó el papel de los ciudadanos que respaldaron su candidatura y consideró que el resultado representó una victoria política de gran magnitud.

“Se ha logrado una hazaña monumental que nos ha valido muchos votos”, afirmó durante su discurso.

El triunfo tuvo un componente particular: el presidente logró revertir el resultado de la primera vuelta y superar a Flávio Bolsonaro en el balotaje. La remontada le permitió asegurar un nuevo período al frente del Ejecutivo brasileño y prolongar su trayectoria política en un escenario de fuerte división electoral.

Con el resultado confirmado por el avance del escrutinio, Lula comenzó a delinear los ejes de la etapa que se abrirá tras la elección, con promesas de cambios en la gestión y un planteo de mayor intervención sobre el funcionamiento de las plataformas digitales.