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Anamá Ferreira fue a votar y vivió un tenso momento con un votante de Lula da Silva: "¡Andá a laburar!"

Anamá Ferreira participaba de un móvil de TN desde la Embajada de Brasil cuando un grito interrumpió la entrevista y generó una confusión en vivo.

25 oct 2026, 20:16
anama ferreira
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Un grito inesperado interrumpió el móvil de TN en el que participaba Anamá Ferreira y la tomó por sorpresa. La exmodelo había ido a votar a la Embajada de Brasil en Buenos Aires cuando un hombre irrumpió en el medio de la nota con un reclamo dirigido a Flávio Bolsonaro.

“¡...Andá a laburar!”, gritó el hombre, que había votado a Lula da Silva. Luego, volvió a lanzar la frase frente a cámara: “¡Andá a laburar, Flávio Bolsonaro!”. Como no había quedado claro a quién se dirigía, Anamá creyó inicialmente que el comentario era para ella y contestó: “Pero yo no... Pedí permiso”.

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La situación se aclaró cuando el cronista le explicó que el reclamo no estaba dirigido a la brasileña. Después del episodio, ella dejó en reserva su decisión electoral: “No saben a quién voté”.

¿Qué contó sobre su vínculo con las elecciones?

Más allá del momento incómodo, Ferreira aprovechó la entrevista para destacar por qué sigue participando de los comicios de su país, pese a vivir en la Argentina desde hace 50 años. Para ella, el voto está ligado a la memoria histórica y al valor de las instituciones democráticas.

“Siempre vine a votar porque la democracia es muy importante. No podemos olvidar todo lo que ha pasado en Latinoamérica”, afirmó, al recordar los períodos de gobiernos militares que atravesaron ambos países.

La exmodelo también contó que hizo la fila como cualquier otro elector y valoró la experiencia: “Me hacen hacer la fila, pero lo hice con mucho gusto”. Según observó, esta vez hubo menos personas que en la elección anterior.

Antes de terminar el móvil, dejó un mensaje para los brasileños que todavía no habían participado: “Vengan y voten a quien quieran porque es secreto”. La jornada electoral en la Embajada de Brasil se desarrolló entre las 8 y las 17, con residentes que llegaron incluso desde otras ciudades para emitir su voto.

     

 

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