Anamá Ferreira fue a votar y vivió un tenso momento con un votante de Lula da Silva: "¡Andá a laburar!"

“Siempre vine a votar porque la democracia es muy importante. No podemos olvidar todo lo que ha pasado en Latinoamérica”, afirmó, al recordar los períodos de gobiernos militares que atravesaron ambos países.

La exmodelo también contó que hizo la fila como cualquier otro elector y valoró la experiencia: “Me hacen hacer la fila, pero lo hice con mucho gusto”. Según observó, esta vez hubo menos personas que en la elección anterior.

Antes de terminar el móvil, dejó un mensaje para los brasileños que todavía no habían participado: “Vengan y voten a quien quieran porque es secreto”. La jornada electoral en la Embajada de Brasil se desarrolló entre las 8 y las 17, con residentes que llegaron incluso desde otras ciudades para emitir su voto.