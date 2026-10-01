Milei fue recibido por Macron en el Palacio del Elíseo: reunión junto a ministros, gobernadores y empresarios

Se trata de la segunda cumbre bilateral que mantuvieron ambos presidentes desde que Milei llegó al poder, con el objetivo de consolidar las relaciones comerciales y la promoción de inversiones en el país, en el marco de la Argentina Week que presentó el Gobierno argentino esta semana en París.

El Presidente Javier Milei fue recibido por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. pic.twitter.com/vTBdXboEry — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 1, 2026

Después de una reunión privada entre los mandatarios, de unos 40 minutos, hubo un encuentro de trabajo más amplio, con parte de sus Gabinetes y empresarios invitados.

En la reunión a solas, los presidentes dialogaron sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), de los resultados del evento Argentina Week en Paris en cuyo marco, ya se prdujeron varios anuncios de inversiones en el país por parte de empresas francesas en materia de energía.

Posteriormente, a la reunión se sumaron el resto de los funcionarios, empresarios, gobernadores y otros integrantes de la delegación argentina, y sus pares franceses.

Hablaron Milei y Macron y hubo preguntas sobre el plan de ajuste del Estado, “un tema que a los franceses les preocupa mucho”, dijeron en el Gobierno.

El presidente inauguró hoy por la mañana la Argentina Week en la sede de la OCDE y allí prometió sostener el rumbo económico y rechazar la aplicación de un "plan platita" para las elecciones del año próximo.

Entre los anuncios importantes que destacan desde la comitiva argentina en París, es el que realizó la francesa Total Energies durante el Argentina Week. Un proyecto que implica cerca de US$10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía, vinculó esos planes con las reformas del gobierno de Milei y alentó a los empresarios franceses presentes a invertir en la Argentina.

La visita de Milei junto a gobernadores de distintos signos políticos buscó llevar una imagen de apoyo político y gobernabilidad para buscar la reelección en 2027.