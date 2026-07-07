Macron, en peligro: dos bombas estallaron cerca del hotel en el que se aloja

La información oficial de Francia dice que el presidente Emmanuel Macron no solo no tuvo ninguna consecuencia sino que no escuchó los estallidos. Al menos 18 personas resultaron heridas este martes tras la explosión de dos artefactos explosivos en el centro de Damasco, la capital de Siria, a pocos metros del hotel donde se había alojado durante su histórica visita oficial al país. El mandatario no sufrió lesiones porque ya había abandonado el lugar para reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa.