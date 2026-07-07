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Macron, en peligro: dos bombas estallaron cerca del hotel en el que se aloja

El presidente de Francia está alojado en un hotel céntrico de Damasco, la capital de Siria, y fue un "espectador involuntario" de la explosión de dos bombas en las cercanías. Al menos 18 personas resultaron heridas.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Macron, en peligro: dos bombas estallaron cerca del hotel en el que se aloja
Dos bombas estallaron en las cercanías del hotel de Emmanuel Macron en Siria. (Foto: Reuters) 

Dos bombas estallaron en las cercanías del hotel de Emmanuel Macron en Siria. (Foto: Reuters) 

La información oficial de Francia dice que el presidente Emmanuel Macron no solo no tuvo ninguna consecuencia sino que no escuchó los estallidos. Al menos 18 personas resultaron heridas este martes tras la explosión de dos artefactos explosivos en el centro de Damasco, la capital de Siria, a pocos metros del hotel donde se había alojado durante su histórica visita oficial al país. El mandatario no sufrió lesiones porque ya había abandonado el lugar para reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa.

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Emmanuel Macron quiere terminar con la polémica absurda sobre la primera dama francesa. (Foto: A24.com)

Las detonaciones se produjeron en las inmediaciones del hotel Four Seasons y del Ministerio de Turismo. Según informaron las autoridades sirias, uno de los explosivos estaba oculto en un automóvil y el otro en un contenedor de basura. Ambos se encontraban fuera del perímetro de seguridad dispuesto para la visita presidencial y estallaron cuando las fuerzas de seguridad intentaban neutralizarlos. Entre los heridos hay al menos cuatro policías.

Hasta el momento ningún grupo se atribuyó la autoría del ataque. Sin embargo, el atentado volvió a poner de manifiesto la frágil situación de seguridad que atraviesa Siria, donde en los últimos días se registraron otros hechos violentos atribuidos a grupos extremistas.

Pese al incidente, Macron decidió mantener sin cambios su agenda oficial. El presidente francés continuó con las reuniones previstas con las nuevas autoridades sirias y reafirmó el respaldo de Francia al proceso de reconstrucción institucional del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad en 2024.

La visita de Macron es considerada un hito diplomático, ya que se convirtió en el primer jefe de Estado de la Unión Europea en viajar a Siria desde el cambio de gobierno, en un intento por fortalecer los vínculos políticos y económicos con la nueva administración de Damasco.

FUENTE: macron
Roberto Adrián Maidana
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