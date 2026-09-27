Milei viajará a París con 12 gobernadores para participar de la Argentina Week y reunirse con Macron

A ellos se sumarán 12 gobernadores que confirmaron su participación en la Argentina Week: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La participación de los mandatarios provinciales se producirá mientras el Gobierno nacional mantiene conversaciones con las provincias por distintos proyectos que forman parte de la agenda legislativa, entre ellos el Presupuesto 2027. La comitiva también participará de las actividades vinculadas con sectores productivos y oportunidades de inversión.

Qué empresarios participarán del encuentro

La Argentina Week también contará con representantes de grandes empresas internacionales y argentinas. Entre los nombres confirmados figuran Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Horacio Marín, de YPF; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Margarita Dreyfus, de Grupo Louis Dreyfus; Gary Nagle, de Glencore; Héctor Grisi, de Santander; Martín Migoya, de Globant; Claudio Descalzi, de Eni; y Ahmed Al Jaber, de ADNOC.

A diferencia de la primera edición, realizada en marzo en Nueva York, esta vez ninguna compañía participará como organizadora del evento. La convocatoria empresarial estará centrada en los distintos paneles y reuniones destinados a presentar proyectos y oportunidades de inversión en la Argentina.

La agenda del jueves: economía, energía y la reunión con Macron

El jueves 1° de octubre será una de las jornadas centrales de la gira. Las actividades comenzarán en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde habrá un panel sobre la transformación de la economía argentina encabezado por Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

También está prevista una exposición de Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, sobre el escenario energético internacional. Luego se desarrollará un panel sobre el proyecto de gas natural licuado con participación de representantes de YPF, ADNOC y Eni.

En ese marco, Milei dará un discurso y posteriormente habrá una exposición del CEO de TotalEnergies. Durante la jornada también se abordarán temas vinculados con gas, minería, agroindustria, retail y salud.

El programa contempla además bloques dedicados a la política exterior y a la desregulación, con exposiciones de Pablo Quirno y Federico Sturzenegger.

Ese mismo jueves, Milei tiene previsto mantener una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron. El encuentro será el primero entre ambos mandatarios desde la reunión que mantuvieron en junio de 2025 en Niza, durante una conferencia de Naciones Unidas. Macron, además, había visitado Buenos Aires en noviembre de 2024.

Milei recibirá una distinción en París

Otra de las actividades previstas para el viernes 2 de octubre será la entrega de una distinción al Presidente por parte del Paris Economic Forum.

Según la organización, Milei será reconocido junto al economista francés Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025. La ceremonia está prevista en la sede de AC de France, ubicada en la Plaza de la Concorde.

La agenda del último día de la Argentina Week continuará con actividades relacionadas con energía, minerales críticos y el sector nuclear en la Agencia Internacional de Energía.

Tecnología, inteligencia artificial y Mercosur-UE

Durante el viernes también habrá encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, que se desarrollarán en la Embajada argentina en París.