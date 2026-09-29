Javier Milei viaja a Francia para participar de la Argentina Week y reunirse con Macron

El jueves 1° de octubre se desarrollará la jornada central en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El encuentro tendrá como eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

Durante esa jornada se presentarán los principales cambios de la economía argentina y se desarrollarán paneles vinculados con energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología. También habrá un espacio dedicado al escenario internacional y otro sobre desregulación y transformación de la Argentina.

Entre los empresarios que participarán estarán Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

Energía, minería y sectores estratégicos

El viernes 2 de octubre estará dedicado a sectores considerados estratégicos. La jornada incluirá encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, con especial atención al talento argentino y las oportunidades de inversión, además de actividades sobre energía, minerales críticos y sector nuclear junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

En la sede de la IEA se realizará un encuentro de alto nivel con autoridades y especialistas del organismo, quienes expondrán sobre la situación de los mercados energéticos internacionales.

Participarán el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

También estarán los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Juan Pablo Valdez, de Corrientes; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Leandro Zdero, de Chaco.

Durante los encuentros se analizarán proyectos de inversión vinculados con el nuevo marco normativo argentino para los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas. También se abordarán iniciativas en desarrollo destinadas a ampliar la producción y generar nuevas fuentes de trabajo.

Entre los empresarios del sector estarán Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Jerome Precresse, de Río Tinto; y Olivier Hahn, de Total.

La reunión con Emmanuel Macron

Uno de los principales compromisos de Milei será el encuentro privado con Emmanuel Macron. La reunión está prevista para las 13:50 (hora argentina), en el Palacio del Elíseo.

Una hora más tarde, a las 15, el presidente participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación oficial argentina.

Antes de ese encuentro, Milei tendrá a su cargo las palabras centrales de la Argentina Week. La exposición está prevista para las 05:30 (hora argentina) en la sede de la OCDE.

Mercosur, Unión Europea y oportunidades comerciales

La agenda también tendrá un capítulo dedicado al comercio internacional. Entre las 11 y las 14 se desarrollará en la Cámara de Comercio Internacional una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

El encuentro también abordará la seguridad jurídica como condición para el comercio y las inversiones, además de cuestiones vinculadas con agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.

Una jornada comercial con empresas pesqueras

En paralelo a las actividades institucionales, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será escenario del Argentina B2B Week, en su edición Seafood France.

La actividad reunirá a una delegación pesquera argentina integrada por 15 empresas con representantes de la industria alimentaria francesa. Está previsto que se concreten 165 reuniones de negocios B2B para fortalecer la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, entre ellos el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

La jornada incluirá además un evento de premiación al presidente por parte del Paris Economic Forum.