María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi diez meses en el exilio: qué dijo

La noticia fue celebrada por la Plataforma Unitaria Democrática, la coalición que reúne a distintos sectores de la oposición venezolana. En un comunicado, el espacio manifestó su satisfacción por el retorno de Machado y ratificó su reconocimiento como una de las principales referentes de las fuerzas opositoras.

El regreso se produce en un escenario de reorganización política y negociaciones sobre el futuro institucional del país. La dirigente busca retomar su actividad dentro de Venezuela luego de varios meses fuera de su territorio.

Por qué María Corina Machado estaba fuera de Venezuela

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y participar de las actividades vinculadas con la entrega del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que recibió por su trayectoria opositora y su defensa de la democracia.

Antes de abandonar el país, había permanecido durante meses en la clandestinidad, en medio de la tensión política que siguió a las elecciones presidenciales de julio de 2024. En esos comicios, el oficialismo proclamó ganador a Nicolás Maduro, mientras que la oposición cuestionó los resultados y sostuvo que el vencedor había sido Edmundo González Urrutia.

Desde su salida, Machado había reiterado su intención de regresar para participar directamente de la vida política venezolana. Su retorno marca un nuevo capítulo en su enfrentamiento político con el chavismo y en los esfuerzos opositores por promover una transición democrática.

El regreso se produce en medio de las negociaciones de la oposición

La vuelta de Machado coincide con una etapa de conversaciones entre sectores políticos venezolanos sobre el futuro del país. Días atrás, la Plataforma Unitaria Democrática anunció un “Gran Acuerdo Nacional” y ratificó el liderazgo de la dirigente.

La iniciativa contempla propuestas para la redemocratización de Venezuela y una hoja de ruta hacia la realización de elecciones generales, aunque no estableció una fecha concreta para los comicios.

Entre los principales reclamos de la coalición figuran la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el fin de la represión política y la realización de elecciones libres, competitivas y verificables.

El partido de Machado, Vente Venezuela, también reclama un calendario electoral y plantea la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa institucional.

Por el momento, no se difundieron detalles completos sobre los próximos pasos de la dirigente tras su regreso ni sobre las actividades que desarrollará en los próximos días. Su presencia en el país vuelve a colocarla en el centro de la disputa política venezolana.