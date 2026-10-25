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María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi diez meses en el exilio: qué dijo

La líder opositora confirmó su regreso con un mensaje en redes sociales: “Estoy aquí. Con ustedes”. Edmundo González Urrutia celebró su llegada y aseguró que espera reencontrarse pronto con ella para impulsar un cambio político.

María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi diez meses en el exilio: qué dijo

María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi diez meses en el exilio: qué dijo

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que regresó a Venezuela después de permanecer casi diez meses fuera del país. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que generó repercusiones entre los principales referentes de la oposición.

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El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien recibió el respaldo de Machado en las elecciones de 2024, celebró la noticia y destacó la importancia de su regreso. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, publicó.

González también manifestó su intención de volver al país para acompañar a la dirigente en esta nueva etapa política. “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, expresó.

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela

La líder opositora comunicó su regreso a través de las redes sociales, aunque inicialmente no brindó mayores detalles sobre las circunstancias de su llegada ni sobre las actividades que tiene previstas para los próximos días.

La noticia fue celebrada por la Plataforma Unitaria Democrática, la coalición que reúne a distintos sectores de la oposición venezolana. En un comunicado, el espacio manifestó su satisfacción por el retorno de Machado y ratificó su reconocimiento como una de las principales referentes de las fuerzas opositoras.

El regreso se produce en un escenario de reorganización política y negociaciones sobre el futuro institucional del país. La dirigente busca retomar su actividad dentro de Venezuela luego de varios meses fuera de su territorio.

Por qué María Corina Machado estaba fuera de Venezuela

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y participar de las actividades vinculadas con la entrega del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que recibió por su trayectoria opositora y su defensa de la democracia.

Antes de abandonar el país, había permanecido durante meses en la clandestinidad, en medio de la tensión política que siguió a las elecciones presidenciales de julio de 2024. En esos comicios, el oficialismo proclamó ganador a Nicolás Maduro, mientras que la oposición cuestionó los resultados y sostuvo que el vencedor había sido Edmundo González Urrutia.

Desde su salida, Machado había reiterado su intención de regresar para participar directamente de la vida política venezolana. Su retorno marca un nuevo capítulo en su enfrentamiento político con el chavismo y en los esfuerzos opositores por promover una transición democrática.

El regreso se produce en medio de las negociaciones de la oposición

La vuelta de Machado coincide con una etapa de conversaciones entre sectores políticos venezolanos sobre el futuro del país. Días atrás, la Plataforma Unitaria Democrática anunció un “Gran Acuerdo Nacional” y ratificó el liderazgo de la dirigente.

La iniciativa contempla propuestas para la redemocratización de Venezuela y una hoja de ruta hacia la realización de elecciones generales, aunque no estableció una fecha concreta para los comicios.

Entre los principales reclamos de la coalición figuran la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el fin de la represión política y la realización de elecciones libres, competitivas y verificables.

El partido de Machado, Vente Venezuela, también reclama un calendario electoral y plantea la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa institucional.

Por el momento, no se difundieron detalles completos sobre los próximos pasos de la dirigente tras su regreso ni sobre las actividades que desarrollará en los próximos días. Su presencia en el país vuelve a colocarla en el centro de la disputa política venezolana.

En pocas palabras

  • María Corina Machado anunci ilde{} que regres ilde{} a Venezuela tras casi diez meses fuera del pa ilde{}s.
  • Edmundo Gonz ilde{}lez Urrutia celebr ilde{} su regreso y expres ilde{} el deseo de reencontrarse pronto.
  • El retorno de Machado ocurre en un contexto de negociaciones pol ilde{}ticas y acuerdos para la redemocratizaci ilde{}n de Venezuela.
Resumen generado por Thinkindot AI
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