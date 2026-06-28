María Corina Machado anunció que pronto volverá a Venezuela para acompañar a los afectados por los terremotos

La dirigente opositora señaló que la prioridad es continuar con las tareas de rescate y asistir a quienes sufrieron las consecuencias del desastre.

"Rezamos para que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante, para cumplir con nuestro deber ahora. La prioridad absoluta es salvar vidas y, ciertamente, consolar y ayudar a quienes han sido perjudicados", sostuvo.

Aunque no confirmó una fecha precisa, aseguró que volverá al país en los próximos días.

"Muy pronto estaré de vuelta en Venezuela junto al pueblo", afirmó.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de sus principales aliados, compartió un fragmento de la entrevista en sus redes sociales y confirmó el anuncio de Machado sobre su regreso al país.

El último balance de las autoridades

Mientras continúan las tareas de rescate, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este domingo una actualización de las cifras oficiales de la tragedia.

Según detalló en una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron hasta el momento:

1.450 personas fallecidas .

. 3.150 heridos .

. 12.721 familias damnificadas .

. 774 edificios afectados , de los cuales 189 colapsaron totalmente y 585 presentan daños parciales .

, de los cuales y . 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de distinto tipo con daños.

Rodríguez también indicó que 527 personas fueron derivadas desde el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos, hacia hospitales públicos y privados de Caracas.

Además, informó que actualmente trabajan en el país 2.624 rescatistas internacionales, junto a 137 perros especializados, 49 vehículos de apoyo y más de 84 toneladas de equipos, medicamentos e insumos destinados a las tareas de emergencia.

En paralelo, las autoridades habilitaron una línea telefónica de asistencia psicológica para personas afectadas por el desastre y una plataforma web para que familiares puedan registrar denuncias sobre personas desaparecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda en las zonas más comprometidas.