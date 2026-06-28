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María Corina Machado anunció que pronto volverá a Venezuela para acompañar a los afectados por los terremotos

La líder opositora aseguró que regresará "muy pronto" al país para asistir a las víctimas de la tragedia. Mientras tanto, el número de muertos por los sismos ya asciende a 1.450, según el último balance oficial.

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María Corina Machado anunció que pronto volverá a Venezuela para acompañar a los afectados por los terremotos

María Corina Machado anunció que pronto volverá a Venezuela para acompañar a los afectados por los terremotos

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que regresará "muy pronto" a Venezuela para acompañar a la población afectada por los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles y que ya dejaron un saldo oficial de 1.450 muertos.

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Durante una entrevista con Fox News, Machado explicó que su regreso tiene como objetivo brindar apoyo a las familias damnificadas y colaborar con las tareas de asistencia en medio de la emergencia.

"Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar y hacer duelo juntos, pero también para darnos fuerza en este momento tan difícil", expresó.

La dirigente opositora señaló que la prioridad es continuar con las tareas de rescate y asistir a quienes sufrieron las consecuencias del desastre.

"Rezamos para que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante, para cumplir con nuestro deber ahora. La prioridad absoluta es salvar vidas y, ciertamente, consolar y ayudar a quienes han sido perjudicados", sostuvo.

Aunque no confirmó una fecha precisa, aseguró que volverá al país en los próximos días.

"Muy pronto estaré de vuelta en Venezuela junto al pueblo", afirmó.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de sus principales aliados, compartió un fragmento de la entrevista en sus redes sociales y confirmó el anuncio de Machado sobre su regreso al país.

El último balance de las autoridades

Mientras continúan las tareas de rescate, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este domingo una actualización de las cifras oficiales de la tragedia.

Según detalló en una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron hasta el momento:

  • 1.450 personas fallecidas.
  • 3.150 heridos.
  • 12.721 familias damnificadas.
  • 774 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron totalmente y 585 presentan daños parciales.
  • 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de distinto tipo con daños.

Rodríguez también indicó que 527 personas fueron derivadas desde el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos, hacia hospitales públicos y privados de Caracas.

Además, informó que actualmente trabajan en el país 2.624 rescatistas internacionales, junto a 137 perros especializados, 49 vehículos de apoyo y más de 84 toneladas de equipos, medicamentos e insumos destinados a las tareas de emergencia.

En paralelo, las autoridades habilitaron una línea telefónica de asistencia psicológica para personas afectadas por el desastre y una plataforma web para que familiares puedan registrar denuncias sobre personas desaparecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda en las zonas más comprometidas.

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