Nahuel Gallo habló con María Corina Machado tras su liberación de Venezuela
Elisa Trotta reveló detalles de la comunicación entre el gendarme argentino, su pareja y la dirigente opositora venezolana.
El gendarme argentino Nahuel Gallo, que permaneció 448 días detenido en Venezuela, mantuvo una conversación telefónica con la líder opositora venezolana María Corina Machado, una de las principales figuras del antichavismo. La información fue confirmada este miércoles por la activista venezolana Elisa Trotta y por Comando Venezuela, la plataforma política que encabeza Machado.
Gallo recuperó la libertad el 1 de marzo, luego de haber pasado más de 14 meses detenido e incomunicado en una prisión venezolana, en un caso que generó fuerte repercusión internacional.
A través de su cuenta en la red social X, Elisa Trotta reveló detalles de la comunicación entre el gendarme argentino, su pareja y la dirigente opositora venezolana. “Hoy Nahuel Gallo y María Alexandra Gómez conversaron con María Corina Machado y su equipo”, escribió la activista. En el mismo mensaje, celebró la liberación del gendarme argentino y pidió que continúen los reclamos por otros detenidos en Venezuela.
“Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela”, agregó. La plataforma opositora Comando Venezuela también difundió tres imágenes del momento de la llamada, en las que se observa al gendarme junto a su pareja durante la conversación con la dirigente.
El estado de salud de Nahuel Gallo tras su liberación
Tras recuperar la libertad, Nahuel Gallo permanece bajo controles médicos para evaluar su estado de salud después del prolongado período de detención. El gendarme estuvo preso en la cárcel El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, donde permaneció durante más de un año.
Luego de su liberación, comenzó a realizar chequeos médicos y evaluaciones clínicas para monitorear las secuelas físicas y psicológicas de su cautiverio.
La mediación que permitió su liberación
La liberación del gendarme argentino fue posible tras una mediación impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante autoridades venezolanas y dirigentes del fútbol de ese país.
El traslado hacia Argentina se realizó en un vuelo gestionado por la AFA, lo que permitió que Gallo pudiera regresar al país después de más de 14 meses detenido. Su caso había generado reclamos diplomáticos y políticos durante todo el período de detención, mientras organizaciones y dirigentes pedían su liberación.
Un caso que generó repercusión internacional
La detención de Nahuel Gallo se produjo cuando ingresó a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo, lo que derivó en un largo proceso de encarcelamiento que generó tensiones políticas y diplomáticas.
Su liberación fue celebrada tanto por su familia como por dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos, que siguieron de cerca el caso durante más de un año.