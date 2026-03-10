Nahuel Gallo habló con María Corina Machado tras su liberación de Venezuela. 

Embed Hoy Nahuel Gallo y @gg_alexand95764 conversaron con @MariaCorinaYA y su equipo. Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela.



El estado de salud de Nahuel Gallo tras su liberación

Tras recuperar la libertad, Nahuel Gallo permanece bajo controles médicos para evaluar su estado de salud después del prolongado período de detención. El gendarme estuvo preso en la cárcel El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, donde permaneció durante más de un año.

Luego de su liberación, comenzó a realizar chequeos médicos y evaluaciones clínicas para monitorear las secuelas físicas y psicológicas de su cautiverio.

La mediación que permitió su liberación

La liberación del gendarme argentino fue posible tras una mediación impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante autoridades venezolanas y dirigentes del fútbol de ese país.

El traslado hacia Argentina se realizó en un vuelo gestionado por la AFA, lo que permitió que Gallo pudiera regresar al país después de más de 14 meses detenido. Su caso había generado reclamos diplomáticos y políticos durante todo el período de detención, mientras organizaciones y dirigentes pedían su liberación.

Un caso que generó repercusión internacional

La detención de Nahuel Gallo se produjo cuando ingresó a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo, lo que derivó en un largo proceso de encarcelamiento que generó tensiones políticas y diplomáticas.

Su liberación fue celebrada tanto por su familia como por dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos, que siguieron de cerca el caso durante más de un año.