Venezuela: a horas de ser excarcelado, Corina Machado denunció el secuestro de un dirigente opositor

El joven fue más allá y apuntó directamente contra el régimen venezolano: “Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”. El testimonio fue replicado por dirigentes políticos, periodistas y activistas de derechos humanos, que reclamaron explicaciones urgentes.

El anuncio previo de la excarcelación

guanipa2 María Corina Machado denunció el secuestro de un dirigente opositor recién liberado. (Foto: archivo)

La noticia generó un fuerte impacto porque horas antes el propio Guanipa había anunciado públicamente su liberación. Lo hizo mediante un video difundido en la red social X, donde celebró haber salido de prisión y denunció una serie de irregularidades ocurridas durante su detención en 2024.

En ese mismo mensaje, el dirigente opositor agradeció el acompañamiento de familiares y organizaciones de derechos humanos, y advirtió que su caso formaba parte de un esquema más amplio de persecución política en el país.

Otros dirigentes liberados junto a Guanipa

Guanipa no fue el único beneficiado por las recientes excarcelaciones. Junto a él también recuperaron la libertad Perkins Rocha, asesor cercano de Machado detenido en 2024, y el exdiputado Freddy Superlano, ambos considerados presos políticos por organismos internacionales.

Las liberaciones se produjeron en el marco de una promesa oficial del Gobierno venezolano, que anunció en los últimos días la excarcelación de decenas de opositores. Sin embargo, la rápida reaprehensión de Guanipa puso en duda la solidez y la credibilidad del proceso.

Tuit Corina Machado por secuestro de dirigente

El rol de Foro Penal y las cifras oficiales

El presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó a través de un mensaje en X que habían verificado 35 excarcelaciones, aunque aclaró que el equipo continuaba revisando otros casos.

Según datos de la ONG, al menos 383 presos políticos fueron liberados entre el 8 de enero y el 5 de febrero, como parte de los anuncios oficiales. No obstante, las familias de muchos detenidos continúan sin información clara y reclaman la publicación de un listado oficial.

La respuesta del Ministerio Público

Durante la madrugada del lunes, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que solicitó al Tribunal correspondiente la “revocación de la medida cautelar” que beneficiaba a Guanipa. Además, adelantó que pediría su detención domiciliaria.

El texto oficial no detalló en qué habría consistido el supuesto incumplimiento del dirigente, ni respondió a las denuncias de la familia y de Machado sobre la forma en que se produjo la detención. Tampoco hubo referencias al operativo denunciado como irregular.

Un contexto político marcado por tensiones internacionales

Las excarcelaciones se produjeron después de la captura, el 3 de enero en Caracas, del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y su posterior comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, acusaciones que el mandatario niega.

Desde entonces, el Gobierno venezolano anunció una serie de medidas que incluyeron liberaciones parciales, aunque sin un cronograma preciso ni criterios transparentes.

Más liberaciones y reclamos pendientes

Además de Guanipa y Rocha, Foro Penal confirmó también la liberación de los políticos opositores Jesús Armas y Luis Tarbay. Sin embargo, la organización aclaró que todavía restan numerosos casos por verificar y que no existe una lista oficial que permita controlar el alcance real de las medidas.

A principios de febrero, la familia de Guanipa había podido verlo en persona por primera vez en meses y aseguró que se encontraba en buen estado de salud. Machado celebró entonces la liberación y exigió que el mismo beneficio se extienda a todos los presos políticos.

La postura del Gobierno y la polémica por las cifras

La oposición venezolana y organismos de derechos humanos denuncian desde hace años que las detenciones arbitrarias son utilizadas como una herramienta sistemática de represión política. El Gobierno, en cambio, niega la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos han cometido delitos comunes.

Las autoridades oficiales hablan de casi 900 liberaciones, aunque no han sido claras sobre el período ni sobre quiénes integran ese recuento, y distintos analistas advierten que podrían estar incluyendo excarcelaciones de años anteriores.

El proyecto de ley de amnistía

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío de un proyecto de ley de amnistía destinado a cientos de presos.

La iniciativa contempla clemencia inmediata para quienes fueron encarcelados por participar en protestas políticas o criticar a figuras públicas, la restitución de bienes incautados y la cancelación de alertas internacionales. El proyecto fue aprobado en una primera votación en la Asamblea Nacional y deberá ser ratificado en una segunda instancia para convertirse en ley.

Rodríguez también aseguró que el centro de detención El Helicoide será reconvertido en un espacio deportivo y de servicios sociales, pese a las denuncias históricas de abusos en ese lugar.