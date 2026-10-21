Rusia aceptó reanudar conversaciones "tripartitas" de paz con Ucrania y puso fecha para la reunión

El encuentro entre Putin y Witkoff se produjo después de las consultas que el emisario estadounidense mantuvo en Oslo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y representantes europeos. Según el Kremlin, durante la reunión se analizaron las nuevas propuestas presentadas por Kiev y sus aliados, aunque Moscú consideró que contenían pocos elementos útiles para resolver la crisis.

Discusión tripartita por la paz

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre Vladimir Putin. En medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, el funcionario estadounidense calificó al presidente ruso como un “humanitario”, una expresión que despertó críticas por los ataques contra la población civil ucraniana y las consecuencias de la invasión iniciada en febrero de 2022.

La declaración se produjo durante una reunión en San Petersburgo, donde Witkoff agradeció al mandatario ruso por la liberación de Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 74 años que permanecía detenido en Rusia desde 2022.

La reunión se produjo pocas semanas más tarde del contundente triunfo legislativo de Putin en una elección marcada por las irregularidades y persecuciones a los opositores.

"Un líder humanitario", así definió el enviado especial de Trump al presidente ruso, Vladimir Putin. (Foto: Gentileza NYPost)

La curiosa referencia de Witkoff a Vladimir Putin

“Usted también es un humanitario, señor, y lo saludo, lo felicito y le agradezco nuevamente”, afirmó el enviado de la Casa Blanca en referencia a Putin, en el encuentro que también incluyó conversaciones sobre la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de paz.

La elección de esa palabra resultó especialmente llamativa por el contexto en el que se produjo. Mientras Washington busca acercar posiciones entre Moscú y Kiev, Rusia continúa con sus operaciones militares en territorio ucraniano y mantiene sus exigencias sobre las regiones ocupadas.

El reconocimiento de Witkoff abrió interrogantes sobre el tono que está adoptando la administración estadounidense frente al líder ruso, en momentos en que intenta impulsar una salida negociada a la guerra.

Desde la clínica Gemelli, el Papa llamó por teléfono al presidente de Ucrania. (Foto: Reuters)

Las negociaciones de paz y las diferencias entre Moscú y Kiev

La misión diplomática de Witkoff forma parte de los esfuerzos de Trump para reactivar las conversaciones. El enviado mantuvo contactos con las autoridades ucranianas y trasladó a Putin propuestas para avanzar hacia un posible acuerdo.

Entre las alternativas en discusión aparece la posibilidad de organizar conversaciones tripartitas entre Trump, Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Desde Kiev, el presidente ucraniano manifestó su disposición a considerar una salida diplomática, aunque reclama garantías de seguridad y rechaza las condiciones territoriales impuestas por Moscú.

Rusia, por su parte, mantiene sus exigencias sobre el territorio ucraniano, incluida la región de Donetsk, uno de los principales puntos de desacuerdo. Zelenski, en cambio, defiende la integridad del territorio, tal como era su país antes del 24 de febrero de 2022.