En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Ucrania
¿REAL?

Trump anunció que Rusia y Ucrania aceptaron un alto al fuego, pero Zelenski exigió garantías

El presidente de EE.UU. publicó la noticia, pero su par ucraniano aseguró que desconocía el supuesto acuerdo y exigió garantías para una tregua. El objetivo de Trump es frenar el aumento del precio de los combustibles.

Trump anunció que Rusia y Ucrania aceptaron un alto al fuego

Trump anunció que Rusia y Ucrania aceptaron un alto al fuego, pero Zelenski exigió garantías. (Foto: A24.com)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para suspender de manera inmediata los ataques contra sus respectivas instalaciones energéticas. Sin embargo, la declaración generó incertidumbre después de que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, asegurara que no había sido informado previamente sobre el supuesto entendimiento.

Leé también Milei vuelve a Estados Unidos: nuevo gesto de apoyo a Trump y encuentro con Eduardo Bolsonaro
Javier Milei viaja el próximo martes a Estados Unidos para un evento de la derecha norteamericana. (Foto: Archivo.

El anuncio se produjo en medio de una creciente tensión entre Washington y Kiev, luego de que Trump cuestionara los ataques ucranianos contra las refinerías rusas y responsabilizara a Zelenski por no haber aprovechado las oportunidades para negociar el fin de la guerra.

“Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo rompáis!”, escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Aunque Trump presentó la decisión como un acuerdo entre ambos países, no brindó detalles sobre las condiciones, los mecanismos de supervisión ni las garantías para asegurar su cumplimiento.

Zelenski puso condiciones para detener los ataques contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su par de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su par de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: archivo)

En una entrevista con Axios, Zelenski afirmó que la publicación de Trump había sido la primera noticia que recibía sobre el supuesto acuerdo. No obstante, un alto funcionario ucraniano señaló a Reuters que Kiev estaría dispuesto a aceptar una tregua energética si Moscú también se comprometía a respetarla.

Horas antes del anuncio, el presidente ucraniano había reiterado que su país estaba dispuesto a suspender los ataques contra las refinerías rusas, siempre que el Kremlin dejara de bombardear la infraestructura energética de Ucrania.

El mandatario también reclamó que cualquier entendimiento estuviera acompañado de garantías concretas para evitar nuevos ataques. “La verdadera causa de la guerra en Europa es Rusia y solo Rusia”, afirmó Zelenski, quien agregó que los ataques contra las instalaciones energéticas podrían detenerse de inmediato, pero responsabilizó a Vladímir Putin por la falta de avances.

La postura de Kiev apunta a evitar una suspensión unilateral de sus operaciones mientras las fuerzas rusas mantienen la capacidad de atacar centrales eléctricas y otras instalaciones estratégicas ucranianas.

La advertencia de Trump a Zelenski y la discusión por las elecciones

El anuncio llegó después de que Trump endureciera sus cuestionamientos contra el presidente ucraniano. El sábado, el mandatario estadounidense le exigió a Zelenski que dejara de atacar las refinerías rusas y volvió a plantear la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania.

Trump también sostuvo que el Gobierno ucraniano había desaprovechado distintas oportunidades para alcanzar un acuerdo con Moscú, en una nueva señal del deterioro de la relación entre ambos dirigentes.

En respuesta, Zelenski afirmó durante una entrevista con el programa This Week, de la cadena ABC, que estaría dispuesto a convocar elecciones presidenciales si Putin aceptaba un alto el fuego de 60 días.

La propuesta vinculó la posibilidad de realizar los comicios con una suspensión temporal de las hostilidades, en un país que continúa atravesado por la guerra.

La suba del precio del diésel, otro factor detrás de la presión de Washington

La disputa diplomática también se desarrolla en un contexto de preocupación por el aumento internacional de los combustibles. La guerra en Irán, iniciada en febrero, impulsó una fuerte suba del precio del diésel, un problema que se convirtió en un desafío político para la administración Trump de cara a las elecciones legislativas estadounidenses.

En ese escenario, el presidente norteamericano intensificó sus reclamos para detener los ataques contra las instalaciones petroleras rusas, que también afectan al mercado energético internacional.

Zelenski rechazó que Ucrania fuera responsable del encarecimiento de los combustibles y sostuvo que el conflicto en Oriente Medio tenía una incidencia mucho mayor sobre los precios.

La iniciativa recibió cuestionamientos dentro del propio Congreso estadounidense. El diputado republicano Don Bacon planteó que Washington debería incrementar las sanciones contra Rusia en lugar de flexibilizarlas.

Incertidumbre sobre la aplicación del alto el fuego energético

No es la primera vez que Trump anuncia un entendimiento de estas características. A mediados de septiembre, el presidente estadounidense ya había comunicado un supuesto alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, aunque ninguna de las partes confirmó entonces que existiera un acuerdo definitivo.

Por eso, el nuevo anuncio abre interrogantes sobre su implementación efectiva. El punto central será determinar si Moscú confirma el compromiso anunciado por Trump. Hasta que eso ocurra, el anuncio de la Casa Blanca no equivale a una confirmación independiente de que el alto el fuego ya se esté cumpliendo.

En pocas palabras

  • Trump anunció alto el fuego: El presidente de EE.UU. afirmó que Rusia y Ucrania acordaron suspender los ataques a instalaciones energéticas.
  • Zelenski pone condiciones: El mandatario ucraniano dijo no haber sido informado y exigió garantías para cesar ataques si Rusia detiene bombardeos.
  • Presión por precios: La tensión diplomática se da en un contexto de preocupación por la suba internacional de combustibles.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Ucrania Rusia Guerra
Notas relacionadas
La ganadora del Nobel de la Paz se burló de Trump y recibió un duro rechazo de Netanyahu
Donald Trump pidió reemplazar a Zelensky en Ucrania y lanzó una advertencia por los ataques contra Rusia
Devastadora inundación en Nepal: el agua arrasó decenas de casas y hay desaparecidos

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar