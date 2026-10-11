Trump anunció que Rusia y Ucrania aceptaron un alto al fuego, pero Zelenski exigió garantías

Zelenski puso condiciones para detener los ataques contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su par de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: archivo)

En una entrevista con Axios, Zelenski afirmó que la publicación de Trump había sido la primera noticia que recibía sobre el supuesto acuerdo. No obstante, un alto funcionario ucraniano señaló a Reuters que Kiev estaría dispuesto a aceptar una tregua energética si Moscú también se comprometía a respetarla.

Horas antes del anuncio, el presidente ucraniano había reiterado que su país estaba dispuesto a suspender los ataques contra las refinerías rusas, siempre que el Kremlin dejara de bombardear la infraestructura energética de Ucrania.

El mandatario también reclamó que cualquier entendimiento estuviera acompañado de garantías concretas para evitar nuevos ataques. “La verdadera causa de la guerra en Europa es Rusia y solo Rusia”, afirmó Zelenski, quien agregó que los ataques contra las instalaciones energéticas podrían detenerse de inmediato, pero responsabilizó a Vladímir Putin por la falta de avances.

La postura de Kiev apunta a evitar una suspensión unilateral de sus operaciones mientras las fuerzas rusas mantienen la capacidad de atacar centrales eléctricas y otras instalaciones estratégicas ucranianas.

La advertencia de Trump a Zelenski y la discusión por las elecciones

El anuncio llegó después de que Trump endureciera sus cuestionamientos contra el presidente ucraniano. El sábado, el mandatario estadounidense le exigió a Zelenski que dejara de atacar las refinerías rusas y volvió a plantear la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania.

Trump también sostuvo que el Gobierno ucraniano había desaprovechado distintas oportunidades para alcanzar un acuerdo con Moscú, en una nueva señal del deterioro de la relación entre ambos dirigentes.

En respuesta, Zelenski afirmó durante una entrevista con el programa This Week, de la cadena ABC, que estaría dispuesto a convocar elecciones presidenciales si Putin aceptaba un alto el fuego de 60 días.

La propuesta vinculó la posibilidad de realizar los comicios con una suspensión temporal de las hostilidades, en un país que continúa atravesado por la guerra.

La suba del precio del diésel, otro factor detrás de la presión de Washington

La disputa diplomática también se desarrolla en un contexto de preocupación por el aumento internacional de los combustibles. La guerra en Irán, iniciada en febrero, impulsó una fuerte suba del precio del diésel, un problema que se convirtió en un desafío político para la administración Trump de cara a las elecciones legislativas estadounidenses.

En ese escenario, el presidente norteamericano intensificó sus reclamos para detener los ataques contra las instalaciones petroleras rusas, que también afectan al mercado energético internacional.

Zelenski rechazó que Ucrania fuera responsable del encarecimiento de los combustibles y sostuvo que el conflicto en Oriente Medio tenía una incidencia mucho mayor sobre los precios.

La iniciativa recibió cuestionamientos dentro del propio Congreso estadounidense. El diputado republicano Don Bacon planteó que Washington debería incrementar las sanciones contra Rusia en lugar de flexibilizarlas.

Incertidumbre sobre la aplicación del alto el fuego energético

No es la primera vez que Trump anuncia un entendimiento de estas características. A mediados de septiembre, el presidente estadounidense ya había comunicado un supuesto alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, aunque ninguna de las partes confirmó entonces que existiera un acuerdo definitivo.

Por eso, el nuevo anuncio abre interrogantes sobre su implementación efectiva. El punto central será determinar si Moscú confirma el compromiso anunciado por Trump. Hasta que eso ocurra, el anuncio de la Casa Blanca no equivale a una confirmación independiente de que el alto el fuego ya se esté cumpliendo.