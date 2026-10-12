¿Se terminó el alto al fuego? Rusia atacó a Ucrania y puso condiciones para cumplir la promesa de Trump

La discusión se intensificó después de que Trump reclamara un cambio de liderazgo en Kiev y cuestionara la continuidad de Zelenski al frente del país. Pidió elecciones para ese país, que no las tiene desde el 21 de abril de 2019, en que el "antisistema" Zelenski llego al poder. Por la guerra, los comicios quedaron suspendidos desde febrero de 2022.

A río revuelto, ganancia para Putin

En respuesta a las presiones de Washington, Zelenski afirmó que Ucrania podría organizar elecciones presidenciales si Rusia acepta un alto el fuego de 60 días. Pero Putin puso el carro delante de los caballos. Primero elecciones en Ucrania. Una vez conocido el resultado, una tregua puede discutirse. El líder ruso confía en que Zelenski sea derrotado en los comicios libres, algo que él no permite en Rusia.

El mapa de 2026 de Ucrania, el 20% de su territorio está ocupado por Rusia desde 2022. (Foto: A24.com)

Elecciones, tregua y... ¿sequía militar para Ucrania?

Para Vladimir Putin, la ecuación es la contraria a lo que interesa a Kiev. Primero, Zelenski debe llamar a elecciones, algo en lo que coincide con Donald Trump. Putin tiene asegurado que nadie le disputará el poder interno en Rusia hasta mayo de 2030. En cambio, Zelensky no convoca a elecciones desde el inicio del conflicto armado en febrero de 2022.

Extrañamente o no - Putin y Trump desconfían de la legitimidad que el presidente ucraniano tiene luego de 7 años y medio en el poder. Por eso, desde el Kremlin, Putin pide elecciones primero y luego - según lo que suceda - estudiar una tregua. Putin se mostró dispuesto a suspender los ataques contra Ucrania durante las elecciones, pero rechazó una tregua de 60 días.

Algo más. Está dispuesto a detener los bombardeos contra Ucrania durante la jornada electoral si el gobierno de Volodímir Zelenski demuestra que realmente quiere celebrar los comicios. Así lo afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita avanzar hacia el final de la guerra.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Zelenski asegurara que Kiev está preparada para organizar elecciones si Rusia acepta un alto el fuego de 60 días. Algo así como qué es primero, ¿el huevo o la gallina?

Alto el fuego o las elecciones. Según de que lado de la frontera se lo mire, la prioridad cambia.

Trump un "mediador" que complica todo

El presidente de los Estados Unidos habló de una inmediata "tregua en el aspecto energético de la guerra". No duró ni 24 horas. Rusia volvió a atacar a Ucrania, y Zelenski dijo que centros de producción energética fueron atacados.

Además, le pide elecciones a Zelenski y pone en duda seguir alimentando con armas y dinero la resistencia de Ucrania. Llegó para terminar las guerras en el mundo, dijo, pero no lo puede concretar en casi dos años de mandato.

"En realidad, Kiev no tiene ningún deseo de celebrar elecciones; eso es perfectamente evidente", afirmó Peskov, el portavoz del Kremlin, como dándole la razón a Trump. “Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello”, agregó el vocero. Pero los bombardeos dicen todo lo contrario.