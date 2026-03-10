Se subió al "tobogán extremo" y sufrió un accidente fatal: el video de la tragedia

Tras el episodio, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si la instalación cumplía con las normas de seguridad exigidas para este tipo de atracciones.

Entre los puntos que se analizarán figuran el funcionamiento del tobogán, los protocolos aplicados por el personal y las condiciones de la infraestructura. El terrible episodio sucedió en un conocido parque de atracciones en la zona rural de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.

El caso provocó una fuerte repercusión en redes sociales, donde el video del accidente se viralizó rápidamente y abrió un debate sobre los riesgos de estas actividades extremas y los controles de seguridad en complejos turísticos.

De un divertimiento a una tragedia fatal

La joven de 28 años murió luego de sufrir un grave accidente mientras utilizaba una atracción turística en una zona rural del municipio de Chinácota, en el departamento colombiano de Norte de Santander. El hecho ocurrió durante la noche del jueves en un establecimiento recreativo del lugar y quedó registrado en video, lo que generó conmoción entre quienes estaban presentes y posteriormente en redes sociales.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, oriunda del municipio de Tibú. Según las primeras versiones, la joven utilizaba una atracción conocida como “tobogán extremo”, una estructura de gran altura que se promociona como una de las principales actividades del complejo turístico.

De acuerdo con testigos, García Manrique se lanzó por el tobogán utilizando una llanta inflable, como lo exige el funcionamiento del juego. Sin embargo, durante el descenso habría perdido el control y terminó impactando contra parte de la infraestructura de la atracción.

Cómo fue el accidente

El tobogán tiene gran altura y ondulaciones en su primera parte del descenso. Cuando llega al nivel de la superficie hace una curva pronunciada hacia la izquierda desde la visión superior del tobogán. En ese punto se produjo el accidente que le costó la vida. La joven, en el descenso había perdido la más correcta posición en el neumático. Por eso al dar esa curva, gran velocidad, se fue del neumático y golpeó contra la baranda protectora del entretenimiento. La violencia del impacto fue fatal.

Las imágenes del momento previo al accidente muestran que la mujer recibe instrucciones de parte del personal del lugar antes de iniciar el descenso. En el video también se escucha cuando pregunta si alguien la recibiría al final del recorrido, mientras se prepara para deslizarse por la estructura.

Segundos después de lanzarse, la situación se vuelve confusa. En la grabación se oyen gritos y personas preguntando si la joven había salido de la estructura, lo que evidencia que algo no había salido según lo previsto.

Tras el accidente, quienes se encontraban en el lugar acudieron rápidamente a auxiliarla. Inicialmente fue trasladada a un centro asistencial del propio municipio de Chinácota para recibir atención médica de urgencia.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron derivarla al Hospital Universitario Erasmo Meoz, ubicado en la ciudad de Cúcuta, el principal centro hospitalario de la región. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la joven murió horas después como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. Según trascendió, presentaba un trauma craneal severo y lesiones abdominales, daños que finalmente resultaron fatales.

Tras lo ocurrido, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar con precisión qué ocurrió durante el descenso y si la atracción cumplía con las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de actividades recreativas.

Problemas de infraestructura

Entre los puntos que se analizarán figuran el diseño y funcionamiento del tobogán, los protocolos de seguridad aplicados por el establecimiento y la capacitación del personal encargado de operar la atracción.

También se revisará si el complejo turístico contaba con todas las habilitaciones y controles necesarios para ofrecer este tipo de experiencias, que suelen formar parte de propuestas de turismo de aventura o entretenimiento extremo. El establecimiento había inaugurado recientemente esta atracción como parte de su oferta turística para visitantes de la región.

Mientras avanza la investigación, el caso volvió a poner el foco sobre los controles y las condiciones de seguridad en parques recreativos y complejos turísticos que ofrecen actividades de alto riesgo.

La investigación continúa y las autoridades esperan determinar en los próximos días las responsabilidades por el trágico accidente.