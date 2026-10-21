La primera foto de Fabián Gianola tras el impactante accidente: cómo sigue su salud

“Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata. Se quebró el brazo por la caída y mañana (por este miércoles) ya lo operan”, describió el martes la pareja del actor de Instagram junto al emoji de un corazón con una venda.

La novia de Fabián Gianola además aclaró que la situación seguirá su curso vía legal y agradeció los mensajes de apoyo recibidos en estas últimas horas.

"El tema ya está en manos legales. Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recupearse", remarcó Florencia llevando tranquilidad sobre la salud del artista.

El video del dramático accidente de Fabián Gianola

Se conocieron las imágenes del momento en que Fabián Gianola fue atropellado por un auto en Saavedra mientras caminaba por lo que sufrió importantes lesiones en su brazo.

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que el actor cruzaba la calle caminando sobre la senda peatonal cuando u auto que giraba lo embistió.

El conductor del vehículo se quedó en el lugar para asistir al actor y llamó de urgencia al 911 para solicitar atención médica para Gianola, quien había quedado dolorido sobre la vereda.

Por el impacto, Fabián Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y rotura de ligamentos de la muñeca que requiere cirugía. "Me tienen que poner una placa y tres tornillos”, explicó el actor.

El accidente también tuvo consecuencias en su actividad profesional ya que el artista protagoniza la obra Los 39 escalones, que se presenta en el Teatro Multiescena junto a Fabiana García Lago, Fabián Mazzei y Jorge “Carna” Crivelli.

Debido a la operación y al tiempo que necesitará para recuperarse, el actor confirmó que la función de este miércoles por la noche quedó suspendida.

"Debido al accidente que sufrió Fabián Gianola la función del miércoles 21 de octubre queda suspendida", se precisó desde las redes sociales del espectáculo.