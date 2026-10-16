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Trump destituyó a Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca tras cinco días en el cargo

La secretaria de Prensa duró menos de una semana en el cargo, en medio de cuestionamientos sobre su experiencia profesional y su desempeño ante los periodistas. Donald Trump había puesto en duda su continuidad y reconoció que quizás el puesto no era adecuado para ella.

Trump destituyó a Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca tras cinco días en el cargo. (Foto: Reuters)

Trump destituyó a Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca tras cinco días en el cargo. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, después de menos de una semana en el cargo y en medio de cuestionamientos sobre su trayectoria profesional y su desempeño como principal portavoz del Gobierno.

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Asesores del mandatario confirmaron la salida de Zacharia, cuya breve gestión quedó marcada por las dudas sobre sus antecedentes y por las dificultades que mostró durante su primera intervención ante los periodistas en la Casa Blanca, según informó CNN,

La decisión se produjo luego de que Trump anticipara públicamente que le había sugerido a la funcionaria reconsiderar su continuidad. El mandatario dejó entrever su falta de confianza en ella y puso en duda que fuera la persona indicada para representar a su administración ante los medios.

La decisión se produjo luego de que Trump anticipara públicamente que le había sugerido a la funcionaria reconsiderar su continuidad. (Foto: Reuters)

La decisión se produjo luego de que Trump anticipara públicamente que le había sugerido a la funcionaria reconsiderar su continuidad. (Foto: Reuters)

Trump había puesto en duda su continuidad

Antes de viajar a Georgia para participar de un acto político, el presidente se refirió a la situación de Zacharia y relató que le había recomendado evaluar si quería seguir en el puesto.

“Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría”, dijo Trump que le comentó a la funcionaria durante la mañana del viernes.

El mandatario explicó que volverían a hablar cuando regresara a la Casa Blanca y sostuvo que la decisión final quedaría en manos de ella. Sin embargo, sus declaraciones reflejaron un escaso respaldo a la continuidad de la secretaria de Prensa.

“Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites”, afirmó Trump al recordar la conversación.

Aunque describió a Zacharia como una colaboradora leal y sostuvo que había recibido un trato injusto por parte de los medios, el presidente también reconoció que el puesto podía no ser adecuado para ella.

“Quizás esto no sea para ella”, admitió.

Las dudas sobre su experiencia y su desempeño

Zacharia había llamado la atención de Trump por sus intervenciones como comentarista conservadora en televisión. Su designación se concretó después de que otros candidatos quedaran fuera de consideración debido a declaraciones críticas que habían realizado sobre el presidente.

Trump sostuvo que Katie Zacharia había recibido un trato injusto por parte de los medios. (Foto: Reuters)

Trump sostuvo que Katie Zacharia había recibido un trato injusto por parte de los medios. (Foto: Reuters)

Sin embargo, su paso por la sala de prensa estuvo marcado rápidamente por las dificultades para responder a los periodistas. Durante su primera aparición ante el podio de la Casa Blanca, el martes, se mostró nerviosa y contestó apenas tres preguntas.

Ese desempeño, sumado a los cuestionamientos sobre su trayectoria profesional, aumentó el escrutinio sobre la funcionaria tanto en los medios de comunicación como entre integrantes del entorno presidencial.

La salida de Zacharia puso fin a una gestión excepcionalmente breve al frente de la comunicación oficial de la Casa Blanca y dejó expuestas las dudas sobre su idoneidad para desempeñar una función central en la relación del Gobierno con la prensa.

En pocas palabras

  • Destitución de vocera: Donald Trump despidió a Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca tras menos de una semana en el cargo.
  • Cuestionamientos: Su breve gestión estuvo marcada por dudas sobre su experiencia profesional y dificultades para responder a periodistas.
  • Declaraciones de Trump: El mandatario había puesto en duda la continuidad de Zacharia, sugiriendo que el puesto podría no ser adecuado para ella.
Resumen generado por Thinkindot AI
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