Milei en Washington: el fuerte respaldo a Trump y el abrazo con el hermano de Flávio Bolsonaro

El fuerte respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro y sus críticas a Lula

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando Milei se refirió directamente a la segunda vuelta electoral de Brasil, en la que Flávio Bolsonaro se enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Y ahora, mi querido amigo Flávio Bolsonaro, con las fuerzas del cielo de su lado, estoy seguro de que dentro de pocos días se impondrá nuevamente ante el dictador comunista Lula da Silva, padre del Foro de San Pablo junto al siniestro Fidel Castro”, expresó.

Con esas palabras, Milei ratificó su alineamiento político con la familia Bolsonaro y volvió a cuestionar al presidente brasileño, en medio de una disputa electoral decisiva para el futuro político del país vecino.

El respaldo se produjo a pocos días del balotaje previsto para el domingo 25 de octubre, en una elección que concentra la atención regional por sus posibles consecuencias sobre las relaciones políticas y diplomáticas en América del Sur.

El abrazo con Eduardo Bolsonaro y el mensaje a Jair Bolsonaro

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraba Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Antes de dar su discurso, Milei se encontró con Eduardo Bolsonaro y lo saludó con un efusivo abrazo, en un gesto que volvió a reflejar la cercanía entre el mandatario argentino y la familia del exjefe de Estado brasileño.

Durante su intervención, el Presidente también dedicó unas palabras a Jair Bolsonaro, a quien consideró “injusta y vengativamente encarcelado”. “Saludos, Jair querido”, expresó ante los presentes.

El exmandatario brasileño cumple una condena de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a su derrota electoral de 2022 frente a Lula da Silva.

Milei pidió un frente regional junto a Trump contra el socialismo y lanzó una advertencia a Europa

Durante su discurso en Washington, Javier Milei destacó el avance de los gobiernos de derecha en América Latina y aseguró que el mapa de la región “se tiñe de azul de la libertad”, mientras el “nefasto Foro de San Pablo sigue perdiendo asientos”.

En esa línea, el mandatario atribuyó parte de los cambios políticos regionales a la gestión de Donald Trump. Según sostuvo, “por la acción preclara del gobierno del presidente Trump”, Venezuela “está volviendo a recorrer el sendero hacia Occidente”, mientras que la dictadura cubana “se remueve intranquila”.

Además, Milei convocó a los líderes latinoamericanos a consolidar una alianza política con Estados Unidos. “Es el deber de todos los presidentes latinoamericanos conformar, junto al presidente Trump, un verdadero escudo contra el socialismo”, afirmó.

El Presidente también hizo referencia a las elecciones de noviembre en Estados Unidos y consideró fundamental, “no solo para los Estados Unidos sino para Occidente entero”, que “el rumbo del presidente Trump salga fortalecido” en esos comicios.

“No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, enfatizó ante los dirigentes presentes en la gala.

Por último, Milei volvió a cuestionar el rumbo político de Europa y advirtió que el continente “deberá decidir en el corto plazo si quiere seguir existiendo o desaparecer bajo la inmigración masiva, el estancamiento y el caos que promueven sus políticos”.