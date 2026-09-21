"Las Malvinas son argentinas": la réplica de la bandera de la Selección que llegó a las Islas

Un viaje marcado por la memoria de los soldados caídos

La delegación estuvo conformada por alrededor de una docena de personas, entre veteranos y familiares de combatientes fallecidos. La visita fue planteada como un viaje de carácter humanitario y con una fuerte dimensión de memoria.

Durante la estadía, uno de los momentos centrales se produjo en Darwin, donde se encuentra el cementerio que reúne los restos de numerosos soldados argentinos muertos durante el conflicto.

El lugar se convirtió con el paso de los años en un espacio de homenaje y recuerdo. Para los familiares, visitar las tumbas representa una posibilidad de acercamiento a aquellos que no pudieron regresar al continente después de la guerra.

Los integrantes de la delegación llegaron al cementerio con banderas argentinas y realizaron un homenaje frente a las sepulturas. El momento estuvo acompañado por la interpretación del Himno Nacional.

La escena concentró buena parte del significado del viaje: veteranos que volvieron a las islas donde combatieron y familiares que pudieron acercarse al lugar donde descansan soldados argentinos fallecidos durante el conflicto.

La bandera que llevaron a Darwin

Uno de los elementos que llamó la atención durante el homenaje fue una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

La inscripción fue presentada con un diseño inspirado en la bandera que los jugadores de la Selección Argentina exhibieron luego del triunfo ante Inglaterra durante el último Mundial.

El gesto trasladó al ámbito del homenaje a los caídos un símbolo que había adquirido una fuerte presencia pública en el contexto deportivo.

Para los integrantes de la delegación, la bandera funcionó como una manera de expresar su vínculo con la causa Malvinas y de acompañar el recuerdo de los soldados que murieron durante la guerra.

El mensaje apareció así junto a las tumbas del cementerio de Darwin, en una jornada marcada por el recuerdo y la presencia de familiares y veteranos.

“Este para nosotros es un viaje humanitario”

El excombatiente Ramón Robles explicó que el regreso tenía para ellos un significado que excedía una simple visita turística.

“Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, expresó el veterano.

La frase sintetizó una de las razones que impulsaron a la delegación a regresar a las islas. Para quienes participaron directamente de la guerra, el paso del tiempo no eliminó el vínculo con aquellos acontecimientos.

Más de cuatro décadas después del conflicto, los recuerdos continúan formando parte de las historias personales de los veteranos y de las familias de los soldados muertos.

En ese contexto, volver a recorrer los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos de 1982 puede representar una instancia de memoria y de elaboración de experiencias que quedaron asociadas a una etapa particularmente traumática de sus vidas.

Robles también realizó una reflexión sobre las consecuencias que tuvo el conflicto para los habitantes de las islas y sobre la situación que se desarrolló posteriormente.

En ese sentido, sostuvo: “Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona”.

La declaración forma parte de su mirada personal sobre las consecuencias de la guerra y sobre la evolución de las islas en las décadas posteriores.

El recuerdo de los primeros días de los soldados

Otro de los testimonios que dejó la delegación correspondió al excombatiente Eduardo Albornoz, quien recordó las condiciones en las que muchos jóvenes argentinos llegaron al conflicto.

Albornoz puso el foco especialmente en el esca