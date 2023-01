Caso Fernando Báez Sosa: el violento historial criminal de la familia Pertossi en Zárate

Luego, el informe hizo foco en Matías y Ramiro Pertossi, quienes pese a su corta edad cuentan con antecedentes penales. "Matías, de 24 años, es hermano de Lucas y primo de Ciro y Luciano. Está preso por robo calificado en grado de tentativa por el uso de arma de fuego y lesiones", señalaron en el programa que conduce Nicolás Magaldi.

Clan_Pertossi.png

En relación con Ramiro, informaron que "tiene 18 años, es hermano de Ciro y Luciano y primo de Lucas y Matías. Fue detenido acusado de haber amenazado de muerte con un arma de juguete a un joven en Zárate".

Al respecto, desde Zárate, el periodista Matías Torres recordó que Ramiro "es el mismo que aparece en un video en donde se ve a un menor subiendo a una camioneta que venía escapando de la policía. Quien manejaba esa camioneta era Ramiro Pertossi, ayudando a este menor a escapar después de robarse un vehículo".

Por otro lado, en el informe se menciona a Marcos Pertossi, padre de Lucas, quien si bien no tiene antecedentes penales, apenas se conoció el caso, hizo una polémica defensa de su hijo.

"“Lucas no tiene nada que ver con esto, no hizo nada. Está preso por algo injusto. Por filmar. No entiendo como la fiscal (Verónica Zamboni) pudo determinar que es partícipe de esto si está filmando. ¿Está filmando y pegando a la vez?”, afirmó entonces.