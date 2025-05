Desde hace dos meses, Luz viene reclamando un pegamento especial para pestañas postizas, un detalle que para muchos puede parecer menor, pero que en el encierro y bajo las luces del programa, se vuelve parte de la rutina estética diaria de los participantes.

“Estoy pidiendo esto hace dos meses, ¡no puede ser!”, dijo la morocha visiblemente molesta. “Me dijeron que no diga la marca, pero no me interesa nada”, agregó frente a cámara, desafiando a la producción.