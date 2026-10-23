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Caso Nancy Godoy: cuatro nuevas imputaciones y la hipótesis del abogado de la familia

Gustavo Briend, abogado de la familia de la docente rural desaparecida en Corrientes, habló con A24. Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple, Zarza, Sandoval y Rojas como coautores de femicidio.

Caso Nancy Godoy: cuatro nuevas imputaciones y la hipótesis del abogado de la familia

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de Corrientes cuyo paradero se desconoce desde el 7 de octubre, sumó un nuevo avance judicial. Este viernes, Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple, Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas como coautores de femicidio.

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La novedad fue confirmada por Gustavo Briend, abogado querellante de la familia de Nancy Godoy, durante una entrevista con A24 realizada a la salida de una audiencia judicial en Esquina.

El letrado explicó que la familia está conforme con los primeros pasos de la investigación, aunque aclaró que la querella maneja hipótesis propias y no descarta que otras personas hayan participado de los hechos.

"Nosotros estamos conformes en esta primera etapa procesal porque la imputación había que hacerla dentro del plazo que marca la ley. No significa que después no trabajemos sobre otra hipótesis, que de hecho la tenemos", sostuvo Briend.

El abogado de la familia de Nancy Godoy no descarta que hayan ocurrido otros delitos

Durante la entrevista, Briend fue consultado sobre la posibilidad de que la desaparición de la docente estuviera relacionada con una secuencia de delitos que incluyera privación ilegítima de la libertad, un presunto abuso sexual y un posterior homicidio para ocultar lo sucedido.

El abogado evitó dar por confirmada esa reconstrucción, pero reconoció que se trata de una línea que podría ser investigada. "Tenemos nuestra hipótesis de trabajo propia, por lo tanto queremos avanzar sobre las mismas. Y creo que sí, que podemos investigar esa idea también con un hecho previo y circunstancias previas, y sobre todo la participación de estas personas o más, tal vez", afirmó.

El dato clave que dificulta la investigación: "El cuerpo habla"

Uno de los momentos más significativos de la entrevista se produjo cuando el abogado explicó cómo afecta a la causa que Nancy Godoy todavía no haya sido encontrada. "La verdad que impide un montón porque vos sabés que, como decimos nosotros los abogados, el cuerpo habla", expresó Briend.

El letrado remarcó que encontrar a la docente resulta fundamental para obtener nuevas evidencias y avanzar sobre las hipótesis que se investigan. "Ojalá que sea con vida, por supuesto", agregó.

Consultado por Luis Novaresio sobre las posibilidades de encontrarla con vida, el abogado reconoció que se trata de una pregunta especialmente difícil para la familia. "Ellos por supuesto tienen la expectativa de encontrarla con vida, pero claramente nosotros tenemos una hipótesis de trabajo muy fuerte y acabamos de salir de la audiencia de imputación, estamos hablando de un homicidio", señaló.

La ropa encontrada en un allanamiento y las pruebas digitales

Otro de los puntos que analizó el abogado fue la importancia de las prendas secuestradas durante un allanamiento en una vivienda vinculada con Rosa Leguizamón. Los investigadores buscan establecer si la ropa encontrada pertenece a Nancy Godoy, por lo que el eventual reconocimiento por parte de sus familiares podría aportar un nuevo elemento a la causa.

"La importancia es fundamental, no es decisiva, es una de las evidencias más colectadas, porque no te olvides también que hay mucha evidencia digital, que todavía está ampliándose en el informe", sostuvo.

La estancia El Curupí y las otras líneas de investigación

Briend también se refirió a las particularidades del lugar donde desapareció la docente, una zona rural de difícil acceso ubicada en el departamento correntino de Esquina.

El abogado señaló que las condiciones de la Escuela Rural N.º 626 y las actividades desarrolladas en los alrededores forman parte del contexto que debe analizarse. "Nosotros no descartamos ninguna posibilidad. Es una zona bastante particular".

En pocas palabras

  • Femicidio: La fiscalía imputó a Rosa Leguizamón como partícipe primaria en la causa por la desaparición de Nancy Godoy.
  • Hipótesis: El abogado querellante no descarta otros delitos y la participación de más personas en el hecho.
  • Evidencia: La búsqueda de Nancy Godoy continúa, priorizando la recuperación del cuerpo y el análisis de pruebas digitales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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