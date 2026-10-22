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Giro estremecedor en la desaparición de Nancy Godoy: cinco detenidos y una nueva hipótesis

La investigación por la desaparición de la docente rural en Corrientes tiene novedades. La Justicia detuvo a otros dos trabajadores de la estancia El Curupí.

Caso Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia y lo imputarían por femicidio. (Foto: archivo)

Caso Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia y lo imputarían por femicidio. (Foto: archivo)

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el 7 de octubre en Corrientes, sumó un avance significativo. La Justicia ordenó la detención de otros dos trabajadores rurales, entre ellos Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba la mujer.

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El hombre quedó bajo sospecha como presunto autor de un femicidio y, según la información difundida sobre el expediente, los fiscales avanzarían con esa imputación. La medida representa un cambio sustancial en la investigación, que hasta ahora se concentraba en reconstruir los últimos movimientos de la docente y determinar qué había ocurrido con ella.

Junto con Zarza fue detenido otro trabajador rural de apellido Sandoval. De esta manera, ya son cinco las personas arrestadas en la causa, que continúa bajo la responsabilidad de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González.

Quién es Ireneo Zarza, detenido por la desaparición de Nancy Godoy

Ireneo Zarza se desempeñaba como capataz de la estancia El Curupí, un establecimiento rural ubicado en el departamento correntino de Esquina, donde funciona la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal.

En ese establecimiento trabajaba Nancy Godoy como docente y directora suplente, por lo que el vínculo del sospechoso con el lugar resulta central para los investigadores.

Según los testimonios incorporados al expediente, Zarza habría permanecido en un puesto rural conocido como “tapera”, ubicado a unos 150 metros de la escuela, durante las horas previas a la desaparición.

Ese dato forma parte de los elementos que los fiscales analizan para reconstruir lo sucedido y establecer si el capataz tuvo participación en un eventual crimen.

La nueva hipótesis judicial apunta a que la docente pudo haber sido víctima de un femicidio. Sin embargo, todavía resta conocer los resultados de las pericias y las pruebas que fundamentarán las acusaciones durante las audiencias correspondientes.

Nancy Godoy. (Foto: archivo)

Nancy Godoy. (Foto: archivo)

Cinco detenidos y una investigación que cambió de rumbo

Las últimas dos detenciones se sumaron a las de Rosa Leguizamón, Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón, quienes ya estaban bajo investigación por sus presuntas vinculaciones con la desaparición.

Leguizamón y Rojas, una pareja de puesteros que vive cerca de la escuela, habían sido detenidos por presunto encubrimiento agravado, después de que los investigadores detectaran contradicciones en sus declaraciones.

En particular, los fiscales analizaron el relato de Leguizamón, quien habría mantenido contacto con la docente durante sus últimos días en la estancia.

Una de las líneas de investigación examina si la mujer proporcionó información falsa sobre los movimientos de los trabajadores rurales y las posibilidades de regresar desde el establecimiento hacia la ciudad de Esquina.

La Justicia intenta determinar si esas contradicciones fueron simples inconsistencias o si existió una maniobra destinada a ocultar información relevante.

Por su parte, Bordón fue detenido anteriormente por presunto falso testimonio o entorpecimiento de la investigación. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que el trabajador habría sido golpeado y torturado para que brindara información sobre un supuesto asesinato. El defensor también cuestionó la validez de las declaraciones atribuidas a su cliente.

Encontraron prendas que podrían pertenecer a Nancy Godoy

En paralelo con las detenciones, los investigadores realizaron nuevos allanamientos para buscar elementos que permitan reconstruir los últimos movimientos de la docente. Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda vinculada con Rosa Leguizamón, en la localidad correntina de Sauce. Allí, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Nancy Godoy.

Las prendas serán exhibidas a los familiares para que intenten reconocerlas y, posteriormente, podrían ser sometidas a pericias.

En procedimientos anteriores también se habían secuestrado cuchillos y prendas de vestir con manchas rojizas. Los especialistas deberán determinar si se trata de sangre humana y si existe alguna vinculación con la investigación.

La Justicia tomará muestras de ADN a familiares de la docente

Otra de las medidas previstas por los fiscales consiste en obtener muestras de ADN de una hermana y de uno de los hijos de Nancy Godoy. El objetivo es contar con material genético de referencia que permita realizar comparaciones ante un eventual hallazgo de restos humanos durante los rastrillajes.

Además, trascendió que el estudio jurídico de Fernando Burlando asumirá la representación de la querella, en una causa que mantiene en vilo a la comunidad de Esquina.

Cómo fueron las últimas horas conocidas de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy salió de su casa el 6 de octubre para dirigirse a la Escuela Rural N.º 626, donde trabajaba como directora suplente.

El establecimiento está ubicado en una zona de difícil acceso del paraje El Malezal. Para llegar, la docente debía atravesar sectores rurales de la estancia El Curupí y completar parte del recorrido a caballo.

El último contacto conocido con su familia ocurrió el 7 de octubre, cuando intercambió mensajes de WhatsApp con uno de sus hijos. Desde entonces, sus allegados no volvieron a recibir noticias certeras sobre su paradero.

La familia aportó audios y otros registros a la Justicia para intentar reconstruir el recorrido de la mujer. También expresó dudas sobre algunas de las declaraciones brindadas por personas que trabajaban en la estancia.

En pocas palabras

  • Docente desaparecida: Se investiga el femicidio de Nancy Godoy, vista por última vez el 7 de octubre en Corrientes.
  • Detenciones clave: El capataz de la estancia El Curupí, Ireneo Zarza, fue detenido y se lo imputaría por femicidio; son cinco los sospechosos.
  • Evidencias: Se encontraron prendas que podrían pertenecer a la docente y se buscarán muestras de ADN familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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