Choque, vuelco y violencia: intentaron golpear a un cronista de A24 en pleno vivo

El camión cayó sobre el auto y el conductor se salvó de milagro

El camión terminó volcado y parte de la caja de carga quedó apoyada sobre el sector delantero y el habitáculo del Toyota Etios. Uno de los extremos de la estructura quedó prácticamente encima de la posición que ocupaba el conductor. A pesar de esa situación, el hombre consiguió sobrevivir.

Personal sanitario acudió rápidamente al lugar para asistirlo. Según pudo confirmar el móvil de A24, el conductor estaba consciente y fuera de peligro después de recibir atención médica.

La mecánica exacta del accidente todavía deberá ser determinada por las pericias. Las imágenes mostraban que el camión había atravesado un cordón y terminado volcado en una posición contraria al sentido habitual de circulación.

Por la ubicación de los vehículos, una de las hipótesis iniciales era que el Toyota habría intentado incorporarse a Camino de Cintura cuando se produjo el impacto. Sin embargo, las circunstancias del choque todavía están bajo investigación.

Qué llevaba el camión que volcó en Camino de Cintura

Durante la cobertura de A24 pudo observarse que el camión transportaba cajas con alimentos secos, entre ellos paquetes de galletitas. Parte de la mercadería quedó expuesta después del vuelco.

Otro detalle llamó especialmente la atención del equipo periodístico: no se observaba una chapa patente colocada en la parte delantera ni en la trasera del camión.

Las autoridades deberán establecer ahora cuál era la situación documental del vehículo, quién se encontraba al volante y si contaba con las habilitaciones necesarias para circular y transportar la carga.

Bomberos también acudieron al lugar debido a un derrame de combustible. Una vez controlada esa situación, comenzaron las maniobras para remover el camión y liberar la calzada.

Tensión en vivo: intentaron golpear al cronista de A24

Mientras el móvil transmitía las consecuencias del accidente, la cobertura derivó en una violenta situación que quedó registrada en vivo. El cronista de A24 se acercó al sector donde se encontraba el camión cuando uno de los hombres que estaba en el lugar avanzó sobre él e intentó golpearlo.

“¡Pará, pará! ¿Qué te pasa? ¡Estoy trabajando!”, reaccionó el periodista mientras retrocedía para evitar la agresión.

Más tarde contó que consiguió esquivar el golpe: “Me agaché. Pude esquivar el cross de izquierda”. La situación no habría comenzado con el equipo de A24. De acuerdo con lo relatado durante la transmisión, otros trabajadores de prensa habían sido atacados minutos antes.

Uno de los involucrados habría pateado el trípode de un camarógrafo y otro intentó llevarse una cámara que había caído al piso durante los incidentes.

“Cuando nosotros nos acercamos, ya le habían querido sacar entre los dos la cámara. Uno le pateó el trípode a un colega y la otra persona agarró la cámara del piso y se la quiso llevar”, explicó el cronista.

Qué pasó con los hombres que protagonizaron los incidentes

En el lugar había efectivos de la Policía Bonaerense, agentes municipales y personal de Gendarmería Nacional. Tras los incidentes, los uniformados intervinieron para evitar que continuaran las agresiones.

Los hombres permanecieron posteriormente en las inmediaciones del camión mientras avanzaban las tareas para retirar el vehículo.

Hasta ese momento, no se había podido establecer qué originó la reacción violenta contra los periodistas.