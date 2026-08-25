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Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene: el dato clave que definirá su futuro

La mujer de 22 años fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanecerá privada de su libertad. Una Junta Especial de Salud Mental deberá determinar si comprendía la criminalidad de sus actos y definir cómo continuará la causa.

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Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el nene de 6 años encontrado sin vida en su casa de San Justo, Santa Fe, entró en una instancia decisiva. La Justicia imputó formalmente a su madre por homicidio agravado por el vínculo y ordenó que continúe privada de su libertad mientras especialistas determinan cuál era su estado de salud mental al momento del hecho.

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El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. (Foto: Facebook/Rocii Izan Mendoza)

La audiencia se realizó este lunes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe. Las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso atribuyeron a la mujer de 22 años, identificada por sus iniciales R.A.M., la autoría del crimen. El juez José Luis García Troiano dispuso una medida de restricción de la libertad ambulatoria y resolvió que permanezca alojada en el Servicio Penitenciario.

La decisión judicial abre ahora una instancia que será determinante para el expediente: una Junta Especial de Salud Mental deberá establecer si la joven comprendía la criminalidad de sus actos cuando murió su hijo y si actualmente está en condiciones de afrontar un proceso penal.

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

La autopsia reveló cómo murió Izan Aguirre

Durante la audiencia se conocieron detalles centrales de la autopsia. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Izan murió como consecuencia de una asfixia provocada por estrangulación manual.

El hecho habría ocurrido entre la madrugada y la mañana del miércoles pasado en la vivienda donde madre e hijo residían en el barrio Reyes de San Justo.

La investigación sostiene que hubo una compresión del cuello que provocó la obstrucción de las vías aéreas superiores. A partir de las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía atribuyó formalmente la autoría del homicidio a la madre.

La mujer participó de la audiencia de manera remota desde su lugar de detención. De acuerdo con la información conocida tras la audiencia, la defensa no cuestionó la autoría atribuida por la Fiscalía, aunque planteó objeciones procesales y pidió que la acusada fuera trasladada nuevamente a un establecimiento especializado en salud mental.

Ese pedido fue rechazado y continuará alojada bajo custodia penitenciaria mientras se realizan las evaluaciones.

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

Una Junta de Salud Mental definirá qué pasará con la madre de Izan

El punto central que deberá resolverse ahora es la eventual imputabilidad de R.A.M. Los profesionales deberán responder dos cuestiones diferentes. Por un lado, determinar si al momento del hecho podía comprender la criminalidad de su conducta y dirigir sus acciones. Por otro, establecer si actualmente puede comprender las instancias judiciales y participar del proceso en su contra.

La distinción es fundamental porque el resultado puede modificar por completo el futuro del expediente. Si la Junta determina que no podía comprender la criminalidad de sus actos, la Justicia deberá analizar otro tipo de medidas vinculadas con su tratamiento y seguridad.

En cambio, si los especialistas establecen que era consciente de sus actos, el proceso penal podrá continuar y la Fiscalía estará en condiciones de avanzar con las medidas cautelares correspondientes.

En caso de ser considerada imputable y eventualmente declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo, la figura penal contempla la prisión perpetua.

Las extrañas frases que dijo después de la muerte del nene

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del nene. (Foto: archivo)

Su familia contó públicamente que habría pronunciado frases incoherentes y realizado referencias de contenido religioso o místico durante las horas posteriores al hecho. Según el relato de su entorno, habría hablado del "diablo", de un "almohadón sagrado" y habría sostenido que no sabía qué había ocurrido.

La Fiscalía confirmó que la imputada realizó manifestaciones confusas tras ser encontrada, aunque evitó sacar conclusiones sobre su significado y remarcó que deberán ser evaluadas por profesionales especializados.

La madre de Izan seguirá detenida

Mientras se realizan los estudios, la mujer continuará privada de su libertad. La defensa había solicitado que fuera derivada al Hospital Mira y López, donde ya había recibido asistencia, pero el juez mantuvo su alojamiento dentro del Servicio Penitenciario.

Las autoridades solicitaron que las evaluaciones se realicen con celeridad, debido a que su resultado condicionará los próximos pasos judiciales.

Actualmente, la madre es la única persona formalmente imputada por el homicidio. Sin embargo, la investigación continúa abierta.

Los investigadores tomaron testimonios y secuestraron teléfonos celulares que están siendo peritados para reconstruir las horas anteriores a la muerte del chico y determinar si existen otros elementos relevantes para el expediente.

La Fiscalía también confirmó que no existían denuncias anteriores por maltrato infantil ni antecedentes de violencia atribuidos a la joven, un dato que coincide con los testimonios que había brindado la familia durante los primeros días de la investigación.

En pocas palabras

  • Imputan a la madre por homicidio agravado por el vínculo de su hijo de 6 años en San Justo, Santa Fe.
  • Una Junta de Salud Mental determinará si la joven comprendía la criminalidad de sus actos y si puede afrontar el proceso penal.
  • La autopsia confirmó que el niño murió por asfixia por estrangulación manual; la investigación continúa abierta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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