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Robo y violencia

Entraron a robar y desataron una pesadilla con el palo de hockey del hijo

Tres delincuentes irrumpieron en una vivienda del barrio San Carlos y redujeron a una familia durante varios minutos. La Policía logró recuperar el vehículo robado.

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Violenta entradera en Mar del Plata: golpearon al dueño de casa con un palo de hockey y huyeron en su camioneta

Violenta entradera en Mar del Plata: golpearon al dueño de casa con un palo de hockey y huyeron en su camioneta

Una familia vivió momentos de extrema tensión durante una violenta entradera en Mar del Plata, cuando tres delincuentes irrumpieron en su vivienda, los redujeron y golpearon brutalmente al dueño de casa antes de escapar con una de las camionetas de las víctimas.

Leé también Brutal entradera: la ataron, amenazaron con cortarle los dedos y se tiró de un balcón
La ataron, amenazaron con cortarle los dedos y se tiró de un balcón para escapar. (Foto: captura)

El hecho ocurrió en el barrio San Carlos y los asaltantes llegaron a bordo de un Peugeot y esperaron a que el hombre estacionara su vehículo para sorprenderlo.

Cuando descendió de su camioneta, los delincuentes lo interceptaron y lo obligaron a entrar a la propiedad mediante golpes y empujones. Una vez dentro, se encontraron con su esposa y su hijo.

Uno de los integrantes de la banda se quedó afuera y escapó en el Peugeot en el que habían llegado, mientras los otros dos permanecieron dentro de la vivienda para concretar el robo.

La familia fue reducida durante el asalto

Las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la casa registraron parte de la secuencia. En las imágenes se observa cómo uno de los ladrones redujo a la mujer mientras sus cómplices recorrían los ambientes en busca de dinero y objetos de valor.

Los asaltantes exigieron dólares, pero la familia respondió que no tenía ese dinero. La situación se volvió todavía más violenta cuando los delincuentes subieron a la planta alta y obligaron al hijo de la familia a bajar hasta donde se encontraban sus padres. El joven fue llevado hacia la cocina, mientras su padre permanecía reducido en el piso.

El dueño de casa fue quien sufrió la agresión más brutal. Los delincuentes lo inmovilizaron y comenzaron a golpearlo con puños y patadas. En medio del ataque, además, utilizaron un palo de hockey que encontraron dentro de la vivienda para continuar con la agresión.

Después del robo, la esposa de la víctima contó a vecinos que el hombre había quedado “desfigurado” por los golpes. Sin embargo, aclaró que las heridas fueron superficiales y que recibió atención médica en el Hospital Privado de la Comunidad.

La mujer también relató que su hijo quedó muy afectado por lo ocurrido y que presenció la agresión contra su padre. “Mi nene está muy asustado, él vio todo. Usaron su palo de hockey para pegarle a mi marido”, contó.

Los delincuentes escaparon en la camioneta de la familia

Una vez que terminaron de recorrer la propiedad y concretaron el robo, los asaltantes huyeron a bordo de la Volkswagen Amarok perteneciente a la familia.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio y rápidamente comenzaron a circular mensajes en grupos comunitarios con pedidos de ayuda para localizar el vehículo.

Finalmente, la Policía consiguió encontrar la camioneta en la zona de Intendente Olegario Olazar y Cacique Manrique, en el barrio Las Retamas, donde pudo ser recuperada. La investigación continúa para identificar y localizar a los responsables de la violenta entradera.

En pocas palabras

  • Violenta entradera: Tres delincuentes asaltaron a una familia en Mar del Plata, golpeando al dueño de casa.
  • Modus operandi: Los asaltantes ingresaron a la vivienda tras sorprender al hombre al estacionar su vehículo.
  • Recuperación: La Policía logró recuperar la camioneta robada por los delincuentes en el barrio Las Retamas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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