Profundo dolor en el fútbol argentino: murió un conocido árbitro en un brutal choque en Mendoza

Cuál es el estado de salud de las cinco personas heridas en el accidente

Como consecuencia de la colisión entre ambos rodados, cinco ocupantes que viajaban en la camioneta Volkswagen T-Cross sufrieron heridas de diversa consideración y debieron ser distribuidos en distintos centros de salud de la provincia.

Los cinco ocupantes de la camioneta resultaron con heridas de diversa consideración y debieron ser distribuidos en distintos centros de salud de la provincia. En el Hospital El Carmen, una mujer de 42 años permanece internada en terapia intensiva tras sufrir un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento, mientras que otra mujer de 54 años se encuentra en la misma área del Hospital Perrupato a causa de fracturas en tibia, peroné y maxilar inferior.

A su vez, una joven de 19 años y un hombre de 20 sufrieron politraumatismos graves y debieron ser derivados de urgencia al quirófano del Hospital Central. Finalmente, un hombre de 52 años ingresó con politraumatismos al Hospital Lagomaggiore, donde se mantiene en estado estable y consciente.