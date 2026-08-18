En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
árbitro
Murió
TRAGEDIA

Profundo dolor en el fútbol argentino: murió un conocido árbitro en un brutal choque en Mendoza

El reconocido árbitro, de 48 años, falleció tras ser embestido en Maipú. Cinco personas resultaron con heridas graves tras el choque.

Banner Seguinos en google DESK
Profundo dolor en el fútbol argentino: murió un conocido árbitro en un brutal choque en Mendoza

Una violenta colisión frontal registrada este domingo por la noche en la provincia de Mendoza terminó con la vida de un hombre que se desempeñaba como árbitro de fútbol en torneos regionales. La víctima fatal fue identificada como Oscar Fernández, de 48 años, quien falleció a causa de las lesiones sufridas tras el impacto en el que además resultaron heridas otras cinco personas.

Leé también Quién era Oscar "Chacha" Fernández, el árbitro que murió tras un choque frontal
El árbitro era reconocido en la zona este de Maipú, Mendoza. (Foto: Gentileza Diario El Sol de Mendoza).

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 20:30 sobre la ruta 60, en la localidad de Maipú. Según los reportes de los medios locales, Fernández se desplazaba a bordo de un Peugeot 504 e intentaba salir del callejón Piperbo cuando fue embestido por una camioneta Volkswagen T-Cross que realizaba una maniobra de adelantamiento por el carril contrario.

Quién era Oscar Fernández, el árbitro que falleció en Maipú

Conocido por sus allegados como “Chacha”, Fernández era oriundo de la localidad de Tres Porteñas, ubicada en el departamento San Martín. En el plano deportivo local, se desempeñaba como árbitro en torneos de fútbol amateur en la zona Este de Maipú. Tras la brutalidad del impacto, fue asistido y derivado de urgencia hacia el Hospital Central, donde lamentablemente terminó perdiendo la vida como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

En el marco de los peritajes de rigor realizados en el lugar del accidente, personal de la Policía Vial revisó el vehículo de la víctima y encontró en la guantera del Peugeot 504 una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 22, armamento que fue secuestrado por las autoridades para las actuaciones correspondientes.

Cuál es el estado de salud de las cinco personas heridas en el accidente

Como consecuencia de la colisión entre ambos rodados, cinco ocupantes que viajaban en la camioneta Volkswagen T-Cross sufrieron heridas de diversa consideración y debieron ser distribuidos en distintos centros de salud de la provincia.

Los cinco ocupantes de la camioneta resultaron con heridas de diversa consideración y debieron ser distribuidos en distintos centros de salud de la provincia. En el Hospital El Carmen, una mujer de 42 años permanece internada en terapia intensiva tras sufrir un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento, mientras que otra mujer de 54 años se encuentra en la misma área del Hospital Perrupato a causa de fracturas en tibia, peroné y maxilar inferior.

A su vez, una joven de 19 años y un hombre de 20 sufrieron politraumatismos graves y debieron ser derivados de urgencia al quirófano del Hospital Central. Finalmente, un hombre de 52 años ingresó con politraumatismos al Hospital Lagomaggiore, donde se mantiene en estado estable y consciente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
árbitro Murió Fútbol Choque Mendoza
Notas relacionadas
Messi erró un penal, le anularon un gol a Inter Miami y Nashville lo goleó 4-1
Boca empató 1-1 ante Platense y repartió puntos con el conjunto de Martín Palermo
Independiente ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar