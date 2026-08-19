Impactante choque en la General Paz: un colectivo quedó colgado sobre el muro de contención

Fuerte operativo en la Avenida General Paz

Luego del accidente, se interrumpió el tránsito en ambos sentidos de la Avenida General Paz. Las autoridades implementaron desvíos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar mayores riesgos para quienes circulaban por el lugar.

El colectivo de la línea 108 circulaba fuera de servicio mano hacía el sur cuando impactó contra un auto blanco y despistó.

En el operativo participan efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y equipos del SAME, que asistieron a las personas que permanecían en la zona.

El impacto también generó importantes demoras en ambos sentidos de circulación, debido al corte de un tramo de una de las principales vías de conexión de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, la Policía de la Ciudad inició las pericias para determinar cómo se produjo la colisión. La mecánica del accidente todavía se encuentra bajo investigación.