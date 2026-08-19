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Impactante choque en la General Paz: un colectivo quedó colgado sobre el muro de contención

El accidente ocurrió durante la madrugada y obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos. En el lugar se desplegó un amplio operativo de emergencia.

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Impactante choque en la General Paz: un colectivo quedó colgado sobre el muro de contención
Impactante choque en la General Paz: un colectivo quedó colgado sobre el muro de contención

Impactante choque en la General Paz: un colectivo quedó colgado sobre el muro de contención

Un colectivo de la línea 108 protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este miércoles sobre la Avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras chocar contra un automóvil, la unidad quedó atravesada sobre el muro de contención que separa ambos sentidos de circulación.

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El siniestro ocurrió pasadas las 5 de la mañana, cuando el colectivo circulaba en dirección al Río de la Plata. Por motivos que todavía se investigan, impactó contra un vehículo particular y terminó desplazándose hasta quedar suspendido sobre la división de hormigón.

La violencia del choque provocó que parte del muro central se desprendiera, lo que complicó aún más la circulación en la zona.

Según informó A24, al menos seis personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas. Cuatro de ellas, dos hombres de 47 años, uno de 30 y una mujer de 51, fueron derivadas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME )a centros de salud por politraumatismos (tres al Hospital Santojanni y uno a una institución privada).

Fuerte operativo en la Avenida General Paz

Luego del accidente, se interrumpió el tránsito en ambos sentidos de la Avenida General Paz. Las autoridades implementaron desvíos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar mayores riesgos para quienes circulaban por el lugar.

El colectivo de la línea 108 circulaba fuera de servicio mano hacía el sur cuando impactó contra un auto blanco y despistó.

En el operativo participan efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y equipos del SAME, que asistieron a las personas que permanecían en la zona.

El impacto también generó importantes demoras en ambos sentidos de circulación, debido al corte de un tramo de una de las principales vías de conexión de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, la Policía de la Ciudad inició las pericias para determinar cómo se produjo la colisión. La mecánica del accidente todavía se encuentra bajo investigación.

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