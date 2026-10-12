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Conmoción: un futbolista de 19 años murió de un disparo cuando estaba cazando con un amigo

El joven de 19 años fue encontrado sin vida en una zona rural de Chaco. Su acompañante aseguró que se trató de un accidente, pero quedó demorado mientras la Justicia investiga las circunstancias del disparo.

Matías Exequiel Soto

Matías Exequiel Soto, futbolista de 19 años del Club Comercio Plaza, murió de un disparo en el pecho durante una salida de caza en Chaco. (Foto: redes sociales).

Un futbolista de 19 años murió tras recibir un disparo en el pecho cuando se encontraba cazando junto a un amigo en una zona rural de la provincia de Chaco. El hecho ocurrió el sábado en las inmediaciones de la estancia El Sol, cerca de la localidad de Presidencia de la Plaza, y es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo el tiro.

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La víctima fue identificada como Matías Exequiel Soto, jugador del Club Comercio Plaza, cuya muerte generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de equipo.

El episodio salió a la luz alrededor de las 17.50, cuando un hombre se acercó a la Comisaría de Presidencia de la Plaza para advertir que había una persona herida de arma de fuego en un sector rural cercano al establecimiento.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar señalado y encontraron al futbolista tendido en el suelo y sin signos vitales. A pocos metros se encontraba otro joven de la misma edad, identificado por sus iniciales como L.G.G., quien había acompañado a Soto durante la salida de caza.

El muchacho brindó una primera explicación sobre lo ocurrido, aunque su relato despertó una investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias del disparo.

La versión del amigo que estaba con el futbolista cuando recibió el disparo

De acuerdo con la declaración inicial del acompañante, ambos jóvenes habían salido a cazar cuando se produjo el episodio que terminó con la vida de Soto. Según sostuvo ante los efectivos policiales, el futbolista se habría disparado accidentalmente en el tórax mientras se encontraban en el campo.

El joven también relató que, después de recibir el impacto, Soto logró correr varios metros antes de caer desplomado a causa de la herida.

Sin embargo, los investigadores todavía no pudieron confirmar esa reconstrucción y buscan determinar cómo se accionó el arma y en qué circunstancias se produjo el disparo.

Por disposición de la Fiscalía N° 3 de Resistencia, se ordenó preservar la escena hasta la llegada de los especialistas del Gabinete Científico, encargados de realizar las pericias correspondientes.

Los trabajos periciales serán fundamentales para establecer la mecánica del hecho y determinar si la muerte fue consecuencia de un disparo accidental, como aseguró el acompañante, o si existió la intervención de otra persona.

En ese contexto, el amigo de Soto fue demorado mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer su posible participación en el episodio.

La causa fue caratulada preventivamente como supuesto homicidio, aunque esa calificación no implica que se haya determinado la existencia de un crimen ni la responsabilidad penal del joven demorado.

El dolor del Club Comercio Plaza por la muerte de Matías Soto

La noticia de la muerte de Matías Exequiel Soto provocó una fuerte repercusión en Presidencia de la Plaza, donde el joven era conocido por su participación en el fútbol local.

El Club Comercio Plaza, institución en la que desarrollaba su actividad deportiva, publicó un sentido mensaje de despedida a través de sus redes sociales. “Hoy nos toca despedir a una persona y un deportista muy querido”, expresaron desde la entidad.

El Club Comercio Plaza despidi&oacute; a Mat&iacute;as Soto con un emotivo mensaje en redes sociales y destac&oacute; su pasi&oacute;n, compromiso y compa&ntilde;erismo. (Foto: redes sociales).

El Club Comercio Plaza despidió a Matías Soto con un emotivo mensaje en redes sociales y destacó su pasión, compromiso y compañerismo. (Foto: redes sociales).

En la misma publicación, los representantes del club manifestaron su acompañamiento a los familiares y seres queridos del futbolista. “Con profundo dolor y conmoción expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestro querido jugador”, señalaron.

Además, destacaron las cualidades personales de Soto y el compromiso que había demostrado durante su paso por el equipo. “Matías vistió y defendió nuestros colores con pasión, compromiso y compañerismo, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes compartieron cancha, vestuario y momentos con él dentro y fuera de la institución”, escribieron.

El mensaje recibió numerosas muestras de afecto de vecinos, amigos y allegados que lamentaron la pérdida del joven deportista.

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