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Quién era Oscar "Chacha" Fernández, el árbitro que murió tras un choque frontal

El auto que conducía el árbitro fue embestido por una camioneta Volkswagen T-Cross durante una maniobra de adelantamiento. Otras cinco personas resultaron heridas.

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El árbitro era reconocido en la zona este de Maipú

El árbitro era reconocido en la zona este de Maipú, Mendoza. (Foto: Gentileza Diario El Sol de Mendoza).

Un choque frontal entre dos autos, ocurrido este domingo a la noche en Mendoza, terminó con la vida del árbitro Oscar Fernández, de 48 años, y dejó heridas a otras cinco personas.

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El menor murió tras se ingresado en el Centro Integral de Salud de La Banda (CISB). (Foto: Gentileza El Liberal).

En el accidente se vieron involucrados un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross. Según información que publicó la prensa local, Fernández fue embestido por la T-Cross que intentó una maniobra de adelantamiento en la mano contraria.

La camioneta blanca impact&oacute; el Peugeot 504 que conduc&iacute;a el &aacute;rbitro. (Foto: archivo).

La camioneta blanca impactó el Peugeot 504 que conducía el árbitro. (Foto: archivo).

La víctima, quien era apodado como "Chacha", se desempeñaba como árbitro en torneos de fútbol amateur en la zona este de Maipú. El hombre, que era oriundo de la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, murió por las heridas sufridas tras ser trasladado al Hospital Central.

El portal El Sol de Mendoza indicó que la Policía Vial encontró en la guantera del Peugeot 504 un arma semiautomática marca Bersa Thunder calibre 22. La pistola fue secuestrada para ser peritada.

Cinco personas con heridas

Tras la colisión, cinco personas que se trasladaban en la camioneta resultaron heridas. Una de ellas, una mujer de 42 años, sufrió un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento y permanecía en terapia intensiva en el Hospital El Carmen.

Además, otra mujer de 54 años se fracturó la tibia y el peroné y el maxilar inferior. Fue ingresada en el Hospital Perrupato donde se encuentra internada en terapia intensiva.

Por su parte, dos jóvenes de 19 y 20 años registraron politraumatismos graves y fueron derivados al quirófano del Hospital Central. Por último, un hombre de 52 años fue trasladado al Hospital Lagomaggiore con politraumatismo, donde se encuentra estable.

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