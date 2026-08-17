Quién era Oscar "Chacha" Fernández, el árbitro que murió tras un choque frontal

Cinco personas con heridas

Tras la colisión, cinco personas que se trasladaban en la camioneta resultaron heridas. Una de ellas, una mujer de 42 años, sufrió un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento y permanecía en terapia intensiva en el Hospital El Carmen.

Además, otra mujer de 54 años se fracturó la tibia y el peroné y el maxilar inferior. Fue ingresada en el Hospital Perrupato donde se encuentra internada en terapia intensiva.

Por su parte, dos jóvenes de 19 y 20 años registraron politraumatismos graves y fueron derivados al quirófano del Hospital Central. Por último, un hombre de 52 años fue trasladado al Hospital Lagomaggiore con politraumatismo, donde se encuentra estable.