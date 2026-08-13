Sin margen de error: los cuatro partidos clave en diez días que definirán el ciclo del Chacho Coudet en River

Entre las principales novedades se destaca la presencia de Thiago Almada, quien se encuentra apto y entrena a la par del grupo con grandes chances de hacer su debut este domingo frente al Bicho. A su vez, Sebastían Driussi está muy cerca de recibir el alta médica tras superar el desgarro en el sóleo derecho que lo marginó desde la previa del duelo ante Aldosivi por Copa Argentina.

Por su parte, se espera que Mauro Arambarri y Marcos Acuña dejen atrás las lesiones sufridas frente a Gimnasia y puedan reincorporarse de cara al viaje a Colombia. La vuelta del Huevo resulta fundamental para el esquema táctico, ya que Francisco Ortega no fue inscripto en la lista de la Copa Sudamericana y el equipo no cuenta con otro lateral izquierdo natural en dicha nómina. En tanto, si bien Arambarri no fue incluido en la lista internacional, su retorno es vital para apuntalar el mediocampo de cara al compromiso ante Vélez por el torneo local.