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Sin margen de error: los cuatro partidos clave en diez días que definirán el ciclo del Chacho Coudet en River

Eduardo Coudet se juega su continuidad en River con una intensa seguidilla de cuatro partidos en diez días por el Clausura y la Sudamericana.

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Sin margen de error: los cuatro partidos clave en diez días que definirán el ciclo del Chacho Coudet en River

La continuidad de Eduardo Coudet al frente del plantel profesional atraviesa su momento más crítico. Tras una fatídica racha de seis derrotas al hilo que dejó al Millonario como el único equipo que no sumó puntos ni anotó goles en el Torneo Clausura, además de encontrarse fuera de los puestos de competencias internacionales, el entrenador afrontará una intensa seguidilla de cuatro partidos en diez días que definirá la suerte de su ciclo.

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Thiago Almada

Consciente de que el margen de error es mínimo y de que su continuidad pende de los resultados, Coudet reconoció tras la caída ante Tigre la delicada situación institucional y deportiva: "No soy necio, sé la situación que estamos pasando, hoy pongo la cara, solo se acomoda a partir de los resultados. Si no se dan, no le voy a hacer mal a nadie". Pese al panorama adverso, el técnico cuenta con el respaldo público del presidente Stéfano Di Carlo, quien remarcó: "Lo veo bien, con fuerza y muy apoyado por el grupo".

Cómo es la exigente seguidilla de partidos que afrontará River

El calendario del conjunto de Núñez no da respiro e incluirá choques determinantes tanto a nivel local como internacional:

  • Domingo: recibirá en el Monumental a Argentinos Juniors, que marcha como escolta en la tabla general.

  • Miércoles o días posteriores: viajará a Bogotá para disputar el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, cruce que en su momento debió postergarse a causa del terremoto en Colombia.

  • Cuatro días más tarde: volverá a ser local en el torneo doméstico frente a un Vélez que se encuentra invicto.

  • 72 horas después: cerrará en condición de local la serie de octavos de final frente al conjunto cafetero para definir el boleto en el plano internacional.

Qué jugadores recupera el Chacho Coudet para afrontar este momento clave

A pesar de la falta de tiempo de descanso entre compromisos, el cuerpo técnico tendrá a su disposición un importante recambio de jerarquía para encarar este tramo decisivo.

Entre las principales novedades se destaca la presencia de Thiago Almada, quien se encuentra apto y entrena a la par del grupo con grandes chances de hacer su debut este domingo frente al Bicho. A su vez, Sebastían Driussi está muy cerca de recibir el alta médica tras superar el desgarro en el sóleo derecho que lo marginó desde la previa del duelo ante Aldosivi por Copa Argentina.

Por su parte, se espera que Mauro Arambarri y Marcos Acuña dejen atrás las lesiones sufridas frente a Gimnasia y puedan reincorporarse de cara al viaje a Colombia. La vuelta del Huevo resulta fundamental para el esquema táctico, ya que Francisco Ortega no fue inscripto en la lista de la Copa Sudamericana y el equipo no cuenta con otro lateral izquierdo natural en dicha nómina. En tanto, si bien Arambarri no fue incluido en la lista internacional, su retorno es vital para apuntalar el mediocampo de cara al compromiso ante Vélez por el torneo local.

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