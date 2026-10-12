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Dos motochorros intentaron robarle a un remisero, les destrozó la moto y escapó a los tiros

El violento episodio ocurrió en Bernal Oeste, Quilmes, y quedó registrado por cámaras de seguridad. Dos motochorros armados sorprendieron al conductor durante la madrugada, pero una inesperada maniobra frustró el asalto. Los delincuentes permanecen prófugos.

Un remisero escapó de un violento intento de robo en Bernal Oeste

Un remisero escapó de un violento intento de robo en Bernal Oeste, Quilmes, y destrozó la moto de los delincuentes durante la huida. (Foto: Gentileza Megáfono de Quilmes).

Un remisero protagonizó una dramática secuencia en Bernal Oeste, partido de Quilmes, cuando dos delincuentes armados intentaron asaltarlo mientras permanecía detenido dentro de su auto. El conductor logró escapar pese a que los atacantes efectuaron varios disparos y, durante la maniobra, terminó arrastrando y destrozando la motocicleta de los ladrones.

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El episodio ocurrió este lunes, alrededor de las 5.35 de la madrugada, sobre la calle Misiones al 1200, entre General Álvarez y Luis María Campos, a pocas cuadras de la avenida Los Quilmes. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes, difundidas por el Megáfono de Quilmes, se observa cómo dos motochorros se acercaron a un Volkswagen Virtus blanco y sorprendieron al conductor cuando se encontraba detenido. Uno de los delincuentes descendió de la motocicleta y se aproximó al vehículo mientras lo amenazaba con un arma de fuego.

¡Abrí la puerta, abrí la puerta!”, gritó uno de los asaltantes, mientras su cómplice permanecía junto a la moto, estacionada detrás del automóvil.

Sin embargo, lejos de acceder a las exigencias de los ladrones, el remisero puso marcha atrás y aceleró bruscamente, una maniobra que le permitió alejarse de los atacantes, aunque terminó embistiendo la motocicleta en la que habían llegado.

El vehículo arrastró el rodado varios metros hasta la esquina de Misiones y General Álvarez, donde quedó atrapado entre las ruedas traseras y el guardabarros del auto.

Disparos, una alarma vecinal y una fuga desesperada

Mientras el conductor intentaba escapar, se activó una alarma vecinal y los delincuentes comenzaron a disparar contra el automóvil. La situación se volvió todavía más peligrosa cuando la motocicleta quedó enganchada e impidió que el remisero continuara retrocediendo.

Durante varios segundos, el hombre intentó liberar su vehículo mientras los asaltantes corrían por la calle y efectuaban disparos.

Los dos motochorros intentaron asaltar a un remisero en Quilmes, pero terminaron huyendo a pie y abandonaron su motocicleta destrozada en plena calle. (Foto: Gentileza Meg&aacute;fono de Quilmes).

Los dos motochorros intentaron asaltar a un remisero en Quilmes, pero terminaron huyendo a pie y abandonaron su motocicleta destrozada en plena calle. (Foto: Gentileza Megáfono de Quilmes).

Finalmente, consiguió acelerar hacia adelante y escapar a toda velocidad en dirección a la avenida Los Quilmes, dejando atrás a los delincuentes.

Uno de los motochorros intentó recuperar la motocicleta y ponerla en marcha, pero no pudo hacerlo debido a los daños que había sufrido durante el incidente. Ante esa situación, ambos abandonaron el rodado y huyeron del lugar.

Buscan a los delincuentes que atacaron al remisero

De acuerdo con la información policial difundida hasta el mediodía de este lunes, los dos sospechosos permanecían prófugos y todavía no habían sido identificados.

Por otra parte, el conductor del Volkswagen Virtus no se había presentado en la comisaría de la jurisdicción para realizar la denuncia, aunque el episodio quedó documentado por las cámaras de seguridad.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, a cargo de la fiscal Ximena Santoro, quien inició una causa caratulada como tentativa de robo.

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