Dos motochorros intentaron robarle a un remisero, les destrozó la moto y escapó a los tiros

Sin embargo, lejos de acceder a las exigencias de los ladrones, el remisero puso marcha atrás y aceleró bruscamente, una maniobra que le permitió alejarse de los atacantes, aunque terminó embistiendo la motocicleta en la que habían llegado.

El vehículo arrastró el rodado varios metros hasta la esquina de Misiones y General Álvarez, donde quedó atrapado entre las ruedas traseras y el guardabarros del auto.

Disparos, una alarma vecinal y una fuga desesperada

Mientras el conductor intentaba escapar, se activó una alarma vecinal y los delincuentes comenzaron a disparar contra el automóvil. La situación se volvió todavía más peligrosa cuando la motocicleta quedó enganchada e impidió que el remisero continuara retrocediendo.

Durante varios segundos, el hombre intentó liberar su vehículo mientras los asaltantes corrían por la calle y efectuaban disparos.

Los dos motochorros intentaron asaltar a un remisero en Quilmes, pero terminaron huyendo a pie y abandonaron su motocicleta destrozada en plena calle. (Foto: Gentileza Megáfono de Quilmes).

Finalmente, consiguió acelerar hacia adelante y escapar a toda velocidad en dirección a la avenida Los Quilmes, dejando atrás a los delincuentes.

Uno de los motochorros intentó recuperar la motocicleta y ponerla en marcha, pero no pudo hacerlo debido a los daños que había sufrido durante el incidente. Ante esa situación, ambos abandonaron el rodado y huyeron del lugar.

Buscan a los delincuentes que atacaron al remisero

De acuerdo con la información policial difundida hasta el mediodía de este lunes, los dos sospechosos permanecían prófugos y todavía no habían sido identificados.

Por otra parte, el conductor del Volkswagen Virtus no se había presentado en la comisaría de la jurisdicción para realizar la denuncia, aunque el episodio quedó documentado por las cámaras de seguridad.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, a cargo de la fiscal Ximena Santoro, quien inició una causa caratulada como tentativa de robo.