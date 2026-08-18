La Rioja vuelve a poner en circulación los "Chachos": a quiénes alcanzará la nueva emisión

Qué busca el Gobierno de La Rioja con los "Chachos"

La decisión apunta a dos sectores de manera simultánea: los trabajadores y beneficiarios que recibirán los bonos y los comercios que podrán incorporarlos a sus operaciones.

El ministro de Hacienda de La Rioja, Fabián Blanco, sostuvo que la medida busca responder a las necesidades de ambos sectores y destacó la experiencia de la primera implementación.

Según explicó el funcionario, durante 2024 los "Chachos" tuvieron una buena aceptación y no se registraron inconvenientes en su utilización. Además, señaló que la confianza que generaron entre los comerciantes fue uno de los factores que impulsaron el regreso de la herramienta.

La intención ahora es que los bonos no queden únicamente en manos de quienes los reciben, sino que puedan continuar circulando mediante las compras realizadas en los comercios adheridos.

Cuándo se utilizaron por primera vez los "Chachos"

La Rioja había creado los Chachos en 2024, en un contexto de fuerte disputa entre el gobierno de Quintela y la administración nacional por los fondos que la provincia reclamaba.

En aquella oportunidad, la cuasimoneda provincial se convirtió en uno de los principales instrumentos utilizados por la administración riojana para sostener la circulación de recursos en la economía local.

Ahora, el Gobierno provincial vuelve a implementarlos con una finalidad vinculada principalmente al consumo y la actividad comercial.

La nueva emisión de $4.000 millones busca fortalecer el mercado interno y contribuir a que distintos sectores de la población recuperen capacidad de compra.

La reacción de Javier Milei

El relanzamiento de los Chachos también generó una reacción del presidente Javier Milei, quien cuestionó la decisión del gobierno de La Rioja y apuntó contra el peronismo por el uso de instrumentos destinados a sostener el consumo.

A través de una publicación en sus redes sociales, Milei calificó la medida como “Plan Platita 2.0” y sostuvo que el peronismo “siempre propone gastar más” y financiar esas políticas mediante la emisión de dinero.

En su mensaje, el Presidente vinculó este tipo de medidas con el escenario económico que atravesó el país y afirmó que esa estrategia había llevado a una situación de alta pobreza e indigencia.

“Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil”, escribió Milei.

El mandatario también cuestionó el uso de la asistencia como herramienta para enfrentar las dificultades económicas y sostuvo que se trata de una “receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio”.