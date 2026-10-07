"Me quemó con una plancha": el desgarrador relato de una joven que denunció que fue secuestrada por su ex novia

La sospechosa quedó detenida y fue imputada por privación ilegítima de la libertad y lesiones graves, mientras continúa la investigación para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y durante cuánto tiempo se extendió la situación denunciada.

La fuga que permitió que la joven pidiera ayuda

El desenlace comenzó cuando la joven encontró una oportunidad para salir del lugar donde, según su denuncia, permanecía retenida.

En circunstancias que ahora son reconstruidas por los investigadores, logró escapar durante un descuido de su expareja. La joven salió del inmueble y se dirigió rápidamente hacia una zona donde pudiera encontrar personas que pudieran asistirla.

El punto al que llegó fue el sector cercano al natatorio municipal de Río Gallegos. Allí, vecinos pudieron observarla y advertir que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

La asistencia de esas personas fue determinante. Tras recibir ayuda, se dio aviso a la Policía de Santa Cruz, que puso en marcha el procedimiento para localizar el domicilio señalado por la víctima y avanzar con la investigación.

A partir de ese momento comenzó una serie de actuaciones destinadas a determinar dónde había permanecido la joven y qué había ocurrido durante el período denunciado.

El testimonio de la víctima se convirtió en una pieza central para orientar las primeras medidas. Sus declaraciones permitieron a los investigadores reconstruir parte del contexto en el que se habría producido el aislamiento y avanzar sobre la vivienda ubicada en la calle Tres Lagos.

El relato de una relación marcada por el control

Más allá de las agresiones físicas, la denuncia describe un mecanismo de aislamiento progresivo que habría separado a la joven de las personas que podían advertir su situación.

Según explicaron sus familiares, el supuesto control no se habría limitado al interior de la vivienda. La joven habría sido privada de su teléfono celular, sus redes sociales y el acceso a sus cuentas bancarias, dificultando todavía más cualquier posibilidad de comunicarse con amigos o familiares.

Los allegados también denunciaron que Romero habría asumido el control de distintas formas de comunicación de la víctima.

Una de las acusaciones más graves apunta a la creación de perfiles falsos y al envío de mensajes en nombre de la joven. La maniobra habría permitido construir una apariencia de normalidad hacia el exterior, mientras la familia no podía establecer contacto directo con ella.

Para los familiares, esa situación hizo todavía más difícil advertir lo que estaba ocurriendo.

“Le prohibía hablar con nosotros, le sacó el celular, redes sociales, cuentas bancarias y demás”, señalaron, según surge del relato difundido sobre el caso.

De esa manera, el aislamiento habría funcionado como una barrera entre la víctima y su entorno. Cada vía de comunicación que podía permitir que alguien detectara el problema habría quedado bajo control de la agresora, de acuerdo con la denuncia.

Las amenazas contra sus hermanos que le impedían pedir ayuda

Entre los detalles que más impactaron tras conocerse el caso aparecen las amenazas dirigidas hacia los familiares de la joven.

La víctima explicó que una de las razones por las que no se animaba a pedir auxilio era el temor de que su expareja pudiera atacar a sus hermanos menores.

“Me decía que iba a hacerle algo a mis hermanos más chicos”, fue una de las frases que utilizó para describir las amenazas que habría recibido.

El temor, según su testimonio, funcionó como una herramienta para mantenerla sometida. La posibilidad de que cualquier intento de escapar o de comunicarse con el exterior pudiera derivar en represalias contra personas de su familia habría contribuido a mantenerla en silencio.

Ese elemento resulta particularmente relevante dentro de la investigación, porque permite comprender por qué, pese a la gravedad de las situaciones que habría atravesado, la joven no pudo recurrir inmediatamente a sus familiares o a las autoridades.

El aislamiento físico se habría complementado así con una situación de presión psicológica.

Una agresión con una plancha que quedó incorporada al relato

La joven también contó episodios de violencia física que, según su denuncia, se habrían producido durante el período en el que permaneció bajo el supuesto control de su expareja.

Uno de los hechos más graves que relató habría ocurrido durante abril. “Me quemó los pechos con una plancha”, afirmó la víctima al describir una de las agresiones que habría sufrido.

La declaración forma parte de un relato mucho más amplio sobre la violencia que, según denunció, fue escalando con el paso del tiempo.

Para los investigadores, los detalles aportados por la joven deberán ser contrastados con las distintas evidencias incorporadas al expediente, incluidos los elementos secuestrados durante el allanamiento.

La causa busca determinar además la totalidad de las agresiones y establecer las circunstancias en las que se produjeron.

El consumo de sustancias y el aumento de la violencia

En su testimonio, la joven también hizo referencia al consumo de sustancias por parte de su expareja y lo vinculó con algunos de los episodios de violencia que describió.

Según contó, la mujer fumaba marihuana y consumía alcohol ocasionalmente, y aseguró que esos momentos podían estar acompañados por un aumento de la agresividad.

“Ella fumaba porro, tomaba de vez en cuando y eso la ponía más agresiva”, relató.

La referencia al consumo forma parte de la declaración de la víctima y deberá ser evaluada dentro de la investigación. No constituye por sí misma una explicación de la violencia denunciada, sino un elemento que la joven incorporó al reconstruir las situaciones que habría vivido.

La Justicia deberá determinar, a partir de las pruebas disponibles, qué ocurrió en cada uno de los episodios mencionados y cuál fue el grado de responsabilidad de la acusada.

El aislamiento también alcanzó a las comunicaciones con la familia

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue la forma en que, según los familiares, se habría interrumpido progresivamente el contacto de la joven con su entorno.

La pérdida del teléfono fue acompañada, de acuerdo con la denuncia, por restricciones sobre sus redes sociales y sus cuentas bancarias.

El objetivo habría sido reducir al mínimo cualquier posibilidad de que la joven pudiera mantener una comunicación independiente.

A esto se sumó otra maniobra denunciada por los familiares: la utilización de la identidad digital de la víctima.

Según explicaron, se habrían enviado mensajes y creado perfiles que aparentaban pertenecer a la joven. De esa manera, las personas de su entorno podían recibir respuestas sin tener contacto real con ella.

La situación habría generado todavía mayor confusión entre sus allegados, quienes intentaban establecer qué estaba ocurriendo.

Los familiares aseguran que ya habían intentado intervenir

El entorno de la joven también describió las dificultades que, según señalaron, encontraron al intentar intervenir antes de que se produjera la fuga.

Los familiares sostuvieron que Romero habría presentado denuncias contra ellos y que existían restricciones que dificultaban cualquier acercamiento.

“Nunca podíamos hacer nada, porque siempre Romero nos denunciaba con restricciones”, expresaron al reconstruir las dificultades que enfrentaban.

Ese escenario habría contribuido a profundizar el aislamiento de la joven.

La situación comenzó a cambiar cuando finalmente pudo salir del lugar y encontrarse con personas ajenas al círculo que, según la denuncia, ejercía control sobre ella.

El contacto con los vecinos permitió activar el mecanismo de asistencia y puso el caso en conocimiento de la Policía.

El allanamiento en la vivienda de calle Tres Lagos

Con la información proporcionada por la víctima, los investigadores avanzaron sobre una vivienda situada en calle Tres Lagos, donde se realizó un allanamiento.

Durante el procedimiento, integrantes de la DDI secuestraron distintos elementos que ahora forman parte de la investigación.

Entre ellos se encontraban un martillo, destornilladores y alambres de púa.

El hallazgo de estos objetos fue incorporado al expediente para determinar si guardan relación con las circunstancias denunciadas por la joven.

Los investigadores deberán establecer qué función cumplía cada uno de esos elementos y si existen otras evidencias dentro del domicilio que permitan reconstruir lo sucedido.

El procedimiento también tuvo como objetivo obtener material que pudiera contribuir a confirmar o descartar distintos aspectos del testimonio de la víctima.

La acusada quedó detenida con prisión preventiva

Tras las primeras actuaciones judiciales, K. Romero quedó detenida con prisión preventiva.

La imputación está vinculada a los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones graves, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.

La medida judicial representa uno de los primeros avances formales de una investigación que todavía debe determinar la totalidad de los hechos denunciados.

Mientras continúa el proceso, los investigadores trabajan sobre los testimonios, los elementos secuestrados y las demás evidencias que puedan incorporarse a la causa.

El objetivo será establecer con precisión cómo comenzó el supuesto cautiverio, cuánto tiempo se prolongó, qué agresiones sufrió la joven y cuál fue el mecanismo utilizado para impedir que pudiera pedir ayuda.

Una denuncia que volvió a poner el foco en la violencia y el aislamiento

El caso generó conmoción en Río Gallegos no solamente por las agresiones físicas denunciadas, sino también por el supuesto mecanismo de aislamiento que habría rodeado a la víctima.

El relato expone una combinación de factores: amenazas contra familiares, control de las comunicaciones, pérdida de acceso al dinero y las redes sociales, violencia física y manipulación del entorno.

La posibilidad de que una persona permanezca incomunicada mientras hacia el exterior se construye una apariencia de normalidad representa uno de los aspectos centrales que deberá investigar la Justicia.

La fuga de la joven permitió interrumpir esa situación y activar la intervención policial.

Ahora, su declaración constituye uno de los principales elementos para reconstruir el caso, aunque deberá ser acompañada por las demás pruebas que surjan durante el proceso.

La investigación continúa y la Justicia deberá determinar las responsabilidades correspondientes, mientras la joven recibe asistencia tras haber conseguido escapar de la situación que denunció.

El caso también dejó una fuerte preocupación entre los vecinos de Río Gallegos y volvió a poner bajo la lupa las distintas formas que puede adoptar la violencia dentro de una relación. En particular, aquellas situaciones en las que el control y las amenazas terminan aislando a una persona de su familia y de cualquier posibilidad de pedir ayuda.