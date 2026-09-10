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Secuestraron a una pareja y a su hija de 3 años durante cuatro días por una deuda millonaria

Los jóvenes fueron retenidos junto a la nena en una vivienda de Brandsen. La investigación apunta a una deuda millonaria y hay una mujer detenida, mientras buscan al principal sospechoso.

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Secuestraron a una pareja y a su hija de 3 años durante cuatro días: el motivo que investiga la Justicia

Secuestraron a una pareja y a su hija de 3 años durante cuatro días: el motivo que investiga la Justicia

Una pareja de 19 y 20 años y su hija de 3 permanecieron secuestrados durante cuatro días en una vivienda de Brandsen. La investigación comenzó después de que la familia perdiera contacto con ellos y ahora apunta a un conflicto originado por una deuda millonaria.

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Allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación. (Foto: captura)

La denuncia fue realizada por la madre de la joven de 19 años, quien alertó sobre la desaparición de los tres integrantes de la familia. A partir de esa presentación intervino el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina, junto con la Fiscalía Federal N° 6, a cargo de Guillermo Marijuán.

Los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de la pareja y lograron establecer el lugar donde podían estar retenidos.

Una deuda millonaria, detrás del secuestro

La principal hipótesis de la investigación señala que el secuestro habría surgido a partir de una deuda que el padre de la joven mantenía con un presunto prestamista.

Según la pesquisa, ante la falta de pago habrían comenzado las amenazas y los reclamos violentos.

En ese contexto, el principal sospechoso habría interceptado a la pareja y a su hija y los habría obligado a subir a un vehículo. Desde ese momento permanecieron desaparecidos durante cuatro días.

Finalmente, los efectivos lograron localizar la vivienda de Brandsen e ingresaron al inmueble, donde encontraron a los tres integrantes de la familia y concretaron su rescate.

Una mujer quedó detenida y buscan al principal sospechoso

Tras el operativo, una mujer que habría tenido a su cargo el cuidado de las víctimas durante el cautiverio quedó detenida.

En paralelo, la investigación incorporó otra línea vinculada con una posible maniobra de usura. Los investigadores sospechan que el presunto prestamista habría conseguido quedarse con vehículos y una propiedad que pertenecían al hombre que mantenía la deuda. El principal sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

La causa fue caratulada como “secuestro coactivo”, delito contemplado en el artículo 142 bis del Código Penal.

La Justicia continúa con la investigación para determinar cómo se concretó el secuestro, quiénes participaron y cuál fue el alcance del conflicto económico que habría desencadenado el cautiverio.

En pocas palabras

  • Secuestro Millonario: Una pareja y su hija de 3 años fueron retenidos durante cuatro días en Brandsen.
  • Deuda y Usura: La principal hipótesis apunta a una deuda millonaria como motivo del secuestro.
  • Detenida y Búsqueda: Una mujer fue detenida, mientras se busca al principal sospechoso prófugo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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