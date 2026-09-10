Secuestraron a una pareja y a su hija de 3 años durante cuatro días por una deuda millonaria

Según la pesquisa, ante la falta de pago habrían comenzado las amenazas y los reclamos violentos.

En ese contexto, el principal sospechoso habría interceptado a la pareja y a su hija y los habría obligado a subir a un vehículo. Desde ese momento permanecieron desaparecidos durante cuatro días.

Finalmente, los efectivos lograron localizar la vivienda de Brandsen e ingresaron al inmueble, donde encontraron a los tres integrantes de la familia y concretaron su rescate.

Una mujer quedó detenida y buscan al principal sospechoso

Tras el operativo, una mujer que habría tenido a su cargo el cuidado de las víctimas durante el cautiverio quedó detenida.

En paralelo, la investigación incorporó otra línea vinculada con una posible maniobra de usura. Los investigadores sospechan que el presunto prestamista habría conseguido quedarse con vehículos y una propiedad que pertenecían al hombre que mantenía la deuda. El principal sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

La causa fue caratulada como “secuestro coactivo”, delito contemplado en el artículo 142 bis del Código Penal.

La Justicia continúa con la investigación para determinar cómo se concretó el secuestro, quiénes participaron y cuál fue el alcance del conflicto económico que habría desencadenado el cautiverio.