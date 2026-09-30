Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por una camioneta con pedido de secuestro en la causa Hotesur

La demora en la ejecución de estos secuestros generó cuestionamientos vinculados con la gestión judicial de los bienes alcanzados por las causas. Tanto el vehículo de Máximo Kirchner como el de la ex presidenta estaban relacionados con la causa Hotesur.

El expediente forma parte de un conjunto de investigaciones judiciales vinculadas con el patrimonio y las actividades de la familia Kirchner.

Las causas Hotesur y Los Sauces

El fiscal apeló la decisión de dividir las causas, debido a que consideró que esa medida podía generar una pérdida de efectividad de las pruebas.

En paralelo, la causa Los Sauces tiene previsto el inicio del juicio para el 23 de octubre. Se trata de otro de los expedientes vinculados con la familia Kirchner.

La causa Hotesur, relacionada con el hotel Alto Calafate, tiene previsto el comienzo del juicio para el 19 de marzo de 2027.

El secuestro de los vehículos se produjo mientras continúan las instancias judiciales de estos expedientes y las medidas vinculadas con los bienes alcanzados por las investigaciones.