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Máximo Kirchner
Hotesur
VIGENTE DESDE 2019

Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por una camioneta con pedido de secuestro en la causa Hotesur

El diputado nacional fue interceptado en Justo Daract mientras viajaba hacia San Juan. La Honda CR-V que conducía tenía un pedido de secuestro vinculado con la investigación por presunto lavado de dinero y la medida judicial estaba vigente desde 2019.

El diputado nacional fue interceptado en Justo Daract mientras viajaba hacia San Juan. (Foto: @DiputadosAR)

El diputado nacional fue interceptado en Justo Daract mientras viajaba hacia San Juan. (Foto: @DiputadosAR)

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en la zona de Justo Daract, San Luis, cuando circulaba en una Honda CR-V que tenía un pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur. El diputado nacional viajaba desde San Luis hacia San Juan, donde tenía previsto participar de un encuentro con dirigentes y militantes del Partido Justicialista (PJ).

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El vehículo, que figura a nombre de Máximo Kirchner, fue interceptado durante un control y las autoridades constataron que sobre la camioneta pesaba un pedido de secuestro vigente desde 2019. Tras las verificaciones correspondientes, se dispuso el secuestro del rodado.

El requerimiento está relacionado con la causa Hotesur, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero que involucran a integrantes de la familia Kirchner, al empresario Lázaro Báez y al empresario Cristóbal López.

Otro vehículo secuestrado en San Luis

En el marco de los procedimientos también fue secuestrada en San Luis una camioneta Ram que figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

La demora en la ejecución de estos secuestros generó cuestionamientos vinculados con la gestión judicial de los bienes alcanzados por las causas. Tanto el vehículo de Máximo Kirchner como el de la ex presidenta estaban relacionados con la causa Hotesur.

El expediente forma parte de un conjunto de investigaciones judiciales vinculadas con el patrimonio y las actividades de la familia Kirchner.

Las causas Hotesur y Los Sauces

El fiscal apeló la decisión de dividir las causas, debido a que consideró que esa medida podía generar una pérdida de efectividad de las pruebas.

En paralelo, la causa Los Sauces tiene previsto el inicio del juicio para el 23 de octubre. Se trata de otro de los expedientes vinculados con la familia Kirchner.

La causa Hotesur, relacionada con el hotel Alto Calafate, tiene previsto el comienzo del juicio para el 19 de marzo de 2027.

El secuestro de los vehículos se produjo mientras continúan las instancias judiciales de estos expedientes y las medidas vinculadas con los bienes alcanzados por las investigaciones.

En pocas palabras

  • Demora de Máximo Kirchner: Fue interceptado en San Luis por una camioneta con pedido de secuestro de 2019 en la causa Hotesur.
  • Vehículo Secuestrado: La Honda CR-V, a nombre del diputado, tenía un pedido de secuestro vigente vinculado a presunto lavado de dinero.
  • Causas Relacionadas: Se secuestró también una camioneta Ram a nombre de Cristina Kirchner, ambas ligadas a las causas Hotesur y Los Sauces.
Resumen generado por Thinkindot AI
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