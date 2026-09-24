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Caos en un cementerio mientras despedían a un muerto: 42 motos secuestradas y disparos

Cerca de 100 motociclistas acompañaron el cortejo. La Policía detectó maniobras peligrosas, circulación en contramano y detonaciones de armas de fuego. Al finalizar el entierro, varios intentaron escapar.

Caos en un cementerio mientras despedían a un muerto: 42 motos secuestradas y disparos.

Caos en un cementerio mientras despedían a un muerto: 42 motos secuestradas y disparos.

Un cortejo fúnebre terminó en un operativo policial que dejó 42 motocicletas secuestradas en Mar del Plata. Cerca de un centenar de allegados a una persona fallecida se trasladaron hasta el Cementerio Parque y, durante el recorrido, realizaron maniobras peligrosas, circularon en algunos sectores a contramano y ocuparon ambos carriles de distintas arterias.

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Quiso evitar que le robaran el auto y recibió cuatro disparos de los motochorros. (Foto: captura, mejorada con IA)

El desplazamiento fue registrado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que detectó detonaciones de armas de fuego durante la caravana. Ante esta situación, se desplegó un operativo conjunto con efectivos policiales, Infantería, Caballería, GPM, personal de Tránsito y Patrulla Municipal.

La caravana llegó finalmente al cementerio, donde se implementó un dispositivo para controlar los accesos. La situación se complicó después de la ceremonia, cuando alrededor de 30 motociclistas intentaron abandonar el predio por sectores laterales.

Persecución dentro del cementerio y 42 motos secuestradas

Tras el intento de salida, se inició un operativo de persecución dentro de las instalaciones del Cementerio Parque. Algunas motocicletas fueron abandonadas por sus conductores, mientras que otras fueron interceptadas por los agentes.

En total, las autoridades lograron secuestrar 42 motos, que fueron trasladadas mediante carretones hasta el Predio Municipal para verificar sus numeraciones y documentación.

Durante esa revisión apareció una moto que tenía un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026, en el marco de una causa por robo agravado.

Las actuaciones principales quedaron vinculadas a infracciones por maniobras temerarias de velocidad y pruebas de velocidad, además de resistencia a la autoridad.

Una camioneta interceptada y actuaciones judiciales

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Caos en un cementerio mientras despedían a un muerto: 42 motos secuestradas y disparos.

En paralelo, personal del Comando de Patrullas Sur interceptó una Volkswagen Amarok gris en la que viajaban tres personas: dos hombres, de 46 y 25 años, y una mujer de 29.

Según el reporte policial, los ocupantes tuvieron una actitud hostil frente a los efectivos durante el procedimiento. Sin embargo, la camioneta no tenía impedimentos legales y contaba con la documentación correspondiente.

Por disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, no se dispuso la detención de los involucrados. Se labraron actuaciones y posteriormente recuperaron la libertad bajo caución juratoria.

La investigación continúa con la verificación de las 42 motocicletas secuestradas y el análisis de las circunstancias en las que se desarrolló la caravana.

En pocas palabras

  • Operativo policial: Persecución y secuestro de 42 motos tras un cortejo fúnebre en Mar del Plata.
  • Hechos graves: Se registraron maniobras peligrosas, contramano y detonaciones de armas de fuego.
  • Hallazgo: Una de las motos secuestradas presentaba un pedido de secuestro activo por robo agravado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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