En total, las autoridades lograron secuestrar 42 motos, que fueron trasladadas mediante carretones hasta el Predio Municipal para verificar sus numeraciones y documentación.

Durante esa revisión apareció una moto que tenía un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026, en el marco de una causa por robo agravado.

Las actuaciones principales quedaron vinculadas a infracciones por maniobras temerarias de velocidad y pruebas de velocidad, además de resistencia a la autoridad.

Una camioneta interceptada y actuaciones judiciales

Caos en un cementerio mientras despedían a un muerto: 42 motos secuestradas y disparos.

En paralelo, personal del Comando de Patrullas Sur interceptó una Volkswagen Amarok gris en la que viajaban tres personas: dos hombres, de 46 y 25 años, y una mujer de 29.

Según el reporte policial, los ocupantes tuvieron una actitud hostil frente a los efectivos durante el procedimiento. Sin embargo, la camioneta no tenía impedimentos legales y contaba con la documentación correspondiente.

Por disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, no se dispuso la detención de los involucrados. Se labraron actuaciones y posteriormente recuperaron la libertad bajo caución juratoria.

La investigación continúa con la verificación de las 42 motocicletas secuestradas y el análisis de las circunstancias en las que se desarrolló la caravana.