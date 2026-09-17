Quién es David Alberto Godoy, el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo acusado a pocos días de cumplirse un año del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El sospechoso ya estaba detenido por otro expediente.
David Alberto Godoy, de unos 40 años, ya se encontraba detenido por otra causa y ahora quedó vinculado al expediente por el femicidio de las tres jóvenes.
El nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela. (Foto: DDI)
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo acusado a pocos días de cumplirse un año del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El sospechoso ya estaba detenido por otro expediente.
Se trata de David Alberto Godoy, un hombre argentino de unos 40 años que ya se encontraba detenido por otra causa y que ahora quedó vinculado al expediente por el homicidio de las tres jóvenes.
Según surge de la investigación, el análisis de distintos teléfonos celulares permitió ubicarlo dentro de la Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las víctimas durante la noche del 19 de septiembre del año pasado. Godoy permanece detenido desde marzo en la Alcaidía Norte 3 de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplía una prisión preventiva por un robo con arma de fuego cometido en un supermercado.
Sin embargo, los avances en la causa por el triple crimen permitieron incorporarlo como sospechoso. Habría formado parte del grupo cercano a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los principales acusados del caso.
Los investigadores creen que Godoy estuvo en la vivienda de Florencio Varela durante la noche en la que fueron asesinadas las tres jóvenes y que habría permanecido allí hasta aproximadamente las 5 de la madrugada.
Con la incorporación de Godoy, la causa ya acumula 16 personas detenidas. El sospechoso fue trasladado a la DDI de La Matanza, donde será indagado este viernes.
En paralelo, tres acusados continúan prófugos y cuentan con pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. La principal línea investigativa sostiene que podrían encontrarse en la ciudad de Trujillo, Perú.
Ahora, la Justicia deberá avanzar en la reconstrucción de los roles que habría tenido cada uno de los imputados en el secuestro, traslado y asesinato de las tres jóvenes.
La última vez que sus familias tuvieron contacto con Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fue el viernes 19 de septiembre, cuando les dijeron que asistirían a una fiesta por la que recibirían 300 dólares cada una. Según la investigación, las pasaron a buscar en una Chevrolet Tracker blanca en La Matanza y las trasladaron hasta Florencio Varela.
Cinco días después, el miércoles 24, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda de esa localidad. Las autopsias determinaron que las víctimas habían sufrido golpes, torturas y fueron asesinadas, según consta en el expediente judicial.