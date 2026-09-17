Quién es David Alberto Godoy, el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Las vícitmas: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. (Foto: archivo, mejorada con IA)

Los investigadores creen que Godoy estuvo en la vivienda de Florencio Varela durante la noche en la que fueron asesinadas las tres jóvenes y que habría permanecido allí hasta aproximadamente las 5 de la madrugada.

Ya son 16 los detenidos por el asesinato de Morena, Brenda y Lara

Con la incorporación de Godoy, la causa ya acumula 16 personas detenidas. El sospechoso fue trasladado a la DDI de La Matanza, donde será indagado este viernes.

En paralelo, tres acusados continúan prófugos y cuentan con pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. La principal línea investigativa sostiene que podrían encontrarse en la ciudad de Trujillo, Perú.

Ahora, la Justicia deberá avanzar en la reconstrucción de los roles que habría tenido cada uno de los imputados en el secuestro, traslado y asesinato de las tres jóvenes.

Algunos de los 16 detenidos por el triple crimen de Florencio Varela. (Foto: archivo, captura)

La noche en la que desaparecieron las tres jóvenes

La última vez que sus familias tuvieron contacto con Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fue el viernes 19 de septiembre, cuando les dijeron que asistirían a una fiesta por la que recibirían 300 dólares cada una. Según la investigación, las pasaron a buscar en una Chevrolet Tracker blanca en La Matanza y las trasladaron hasta Florencio Varela.

Cinco días después, el miércoles 24, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda de esa localidad. Las autopsias determinaron que las víctimas habían sufrido golpes, torturas y fueron asesinadas, según consta en el expediente judicial.