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El ministro de Seguridad porteño afirmó que el incidente en la alcaidía fue "entre reclusos" y que no hubo heridos

Horacio Giménez, confirmó que la situación fue controlada tras cinco horas de tensión en la alcaidía de la calle Lavalle. No hubo heridos y los involucrados enfrentarán nuevas acusaciones.

El ministro de Seguridad porteño habló tras la toma de rehenes. (Foto: captura A24).

El ministro de Seguridad porteño habló tras la toma de rehenes. (Foto: captura A24).

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, brindó detalles sobre el motín y la toma de rehenes en la alcaidía ubicada sobre la calle Lavalle, donde un grupo de detenidos retuvo a efectivos policiales durante cinco horas. El funcionario confirmó que “la situación fue controlada”, que no hubo heridos y que todos los presos “serán trasladados".

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Según explicó Giménez, “el episodio comenzó este miércoles a las 12.36, cuando se produjo un conflicto entre diez detenidos. La Policía logró separar a uno de ellos, pero los nueve restantes tomaron como rehenes a tres integrantes de la fuerza: un subcomisario, un inspector y un oficial mayor”.

"Los dos primeros recuperaron la libertad durante el operativo", sostuvo el ministro y agregó que "la situación del tercer efectivo motivó la conformación de un comité de crisis para negociar con los internos".

"Se fue negociando, se logró un buen acuerdo, los reclusos están bien, fueron revisados por el SAME y el personal policial también", aseguró el ministro. Además, aclaró que en el establecimiento "había 31 detenidos" y que "ninguno de los involucrados resultó herido".

Motín en la alcaidía de Lavalle: qué pasará con los detenidos

Tras la resolución del conflicto, Giménez anticipó que los presos involucrados enfrentarán nuevas acusaciones por los delitos cometidos durante la toma de rehenes. "Estas personas van a ser acusadas de robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, por lo que se les va a agravar la pena que están teniendo", sostuvo el funcionario.

El ministro también reveló que, durante el motín, los detenidos se apoderaron del teléfono celular de uno de los policías y le vaciaron las cuentas, motivo por el cual se sumará una acusación por robo. "El celular que usaban era el del efectivo y le vaciaron todas las cuentas. Por eso se los acusa de robo", explicó.

Por otra parte, indicó que siete detenidos fueron apartados porque no tuvieron participación en el motín. En relación con las condiciones de alojamiento, Giménez afirmó que los internos reciben "cuatro comidas diarias y tienen acceso a duchas". Finalmente, confirmó que todos los presos alojados en la alcaidía "serán trasladados" a otros establecimientos.

Qué dijeron las autoridades tras las cinco horas de tensión

Una vez finalizado el operativo, las autoridades confirmaron que tanto los efectivos policiales como los detenidos fueron examinados por profesionales del SAME.

Alberto Creciti llevó tranquilidad sobre el estado de salud de los involucrados y aseguró que el procedimiento concluyó sin víctimas. "Llevemos tranquilidad, que tanto el personal policial como los detenidos están bien y fueron revisados uno por uno. No tenemos víctimas", afirmó.

De esta manera, el operativo concluyó después de cinco horas de tensión, mientras que la Justicia deberá avanzar con las nuevas imputaciones contra los responsables de la toma de rehenes.

En pocas palabras

  • Motín controlado: La situación en la alcaidía de Lavalle finalizó tras cinco horas sin heridos.
  • Nuevas acusaciones: Los detenidos enfrentarán cargos agravados por robo, privación de la libertad y amenazas.
  • Traslado inminente: Todos los presos alojados en la alcaidía serán reubicados en otros establecimientos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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