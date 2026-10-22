El ministro de Seguridad porteño afirmó que el incidente en la alcaidía fue "entre reclusos" y que no hubo heridos

Motín en la alcaidía de Lavalle: qué pasará con los detenidos

Tras la resolución del conflicto, Giménez anticipó que los presos involucrados enfrentarán nuevas acusaciones por los delitos cometidos durante la toma de rehenes. "Estas personas van a ser acusadas de robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, por lo que se les va a agravar la pena que están teniendo", sostuvo el funcionario.

El ministro también reveló que, durante el motín, los detenidos se apoderaron del teléfono celular de uno de los policías y le vaciaron las cuentas, motivo por el cual se sumará una acusación por robo. "El celular que usaban era el del efectivo y le vaciaron todas las cuentas. Por eso se los acusa de robo", explicó.

Por otra parte, indicó que siete detenidos fueron apartados porque no tuvieron participación en el motín. En relación con las condiciones de alojamiento, Giménez afirmó que los internos reciben "cuatro comidas diarias y tienen acceso a duchas". Finalmente, confirmó que todos los presos alojados en la alcaidía "serán trasladados" a otros establecimientos.

Qué dijeron las autoridades tras las cinco horas de tensión

Una vez finalizado el operativo, las autoridades confirmaron que tanto los efectivos policiales como los detenidos fueron examinados por profesionales del SAME.

Alberto Creciti llevó tranquilidad sobre el estado de salud de los involucrados y aseguró que el procedimiento concluyó sin víctimas. "Llevemos tranquilidad, que tanto el personal policial como los detenidos están bien y fueron revisados uno por uno. No tenemos víctimas", afirmó.

De esta manera, el operativo concluyó después de cinco horas de tensión, mientras que la Justicia deberá avanzar con las nuevas imputaciones contra los responsables de la toma de rehenes.