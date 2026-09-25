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Un delincuente tomó de rehén a una familia, le disparó a la Policía y protagonizó un dramático escape

El sospechoso permaneció varias horas oculto en el fondo de una propiedad y en su fuga disparó contra los efectivos. El hecho ocurrió en José C. Paz.

En su fuga disparó contra los efectivos. 

En su fuga disparó contra los efectivos. 

Un delincuente tomó de rehén a una familia en José C. Paz, permaneció escondido durante varias horas en el fondo de una vivienda y finalmente escapó por los techos en medio de un importante operativo policial. Durante la persecución se produjo un enfrentamiento armado entre los sospechosos y los efectivos.

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Mario Ishii encabezó el acto  realizado en el Polo Universitario Internacional de José C. Paz. (Foto: prensa Mario Ishii).

El dramático episodio ocurrió durante la noche del miércoles, cuando la Policía realizaba un operativo de saturación en la zona. Según se informó, los agentes detectaron a tres hombres sospechosos de haber participado de un robo y comenzaron a perseguirlos.

En medio de la fuga, uno de los delincuentes ingresó a una vivienda para intentar esconderse. La irrupción sorprendió a la familia que se encontraba dentro de la propiedad y desató momentos de extrema tensión.

La dramática situación obligó a un impactante operativo que involucró a más de 15 efectivos bonaerenses y en donde se detonaron varios disparos entre la Policía y el delincuente que intentó escapar por los techos del barrio. Finalmente, el sospechoso fue detenido por los vecinos y entregado a la fuerza para su aprensión.

Ramona, la dueña de la casa, relató que estaba preparando la comida cuando escuchó los primeros gritos. “Estaba cocinando para mi hija y mi nieta cuando entró por los techos. Escuché los gritos y no entendía qué estaba pasando”, contó en diálogo con eltrece.

El hijo de la mujer fue quien se encontró cara a cara con el sospechoso dentro de la propiedad. “Mi hijo lo tenía agarrado del cuello. Él pedía, por favor, que le abrieran el portón porque se quería ir”, relató.

Tras un llamado al 911 realizado por un vecino que había advertido lo que ocurría, efectivos policiales y personal de Gendarmería llegaron hasta el lugar y desplegaron un operativo para intentar detener al delincuente. El sospechoso consiguió esconderse en el fondo de la vivienda y permaneció allí durante varias horas. “Estuvo ahí desde las ocho menos cuarto de la noche hasta las once o doce de la noche”, aseguró Ramona.

Durante el procedimiento, uno de los gendarmes consiguió quitarle el arma que llevaba el hombre. Según la propietaria de la vivienda, se trataba de un arma de fabricación casera. “Cuando entró el gendarme, le sacó el arma. Era una tumbera”, explicó.

Los efectivos le quitaron al sospechoso una tumbera, un arma de fabricación casera. (Foto: captura eltrece)

Los efectivos le quitaron al sospechoso una tumbera, un arma de fabricación casera. (Foto: captura eltrece)

Escapó por los techos y hubo un enfrentamiento armado en José C. Paz

A pesar de haber sido desarmado, el sospechoso consiguió volver a escapar. Salió por la parte trasera de la propiedad, subió a los techos de las viviendas vecinas y recorrió cerca de 100 metros mientras los efectivos intentaban alcanzarlo.

La persecución derivó en un enfrentamiento armado entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, en las que se observa a los sospechosos desplazarse por los techos mientras los policías avanzaban para intentar interceptarlos.

Finalmente, el hombre logró escapar, pero finalmente fue atrapado por los vecinos de la zona que terminaron entregándoselo a la policía. El episodio provocó preocupación en el barrio de José C. Paz, que posteriormente activó la alarma barrial.

En pocas palabras

  • Delincuente tomó de rehén a una familia: Se escondió en una vivienda en José C. Paz tras una persecución policial.
  • Escape por los techos: El sospechoso huyó por los tejados en medio de un operativo, desarmado por Gendarmería.
  • Enfrentamiento y captura: Se produjo un tiroteo durante la fuga y el individuo fue aprehendido por vecinos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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