El desesperado llamado de una mujer al 911 que anticipó un brutal femicidio: "Mi novio me tiene de rehén"

Cuando los efectivos de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora llegaron al lugar escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. A partir de ese momento comenzó una negociación que se extendió durante varias horas.

Sin embargo, los intentos por lograr que el hombre depusiera su actitud fracasaron. Ante ese escenario, los policías diseñaron un operativo para ingresar a la propiedad a través de los techos y acceder al patio trasero.

Al irrumpir en la vivienda encontraron una escena dramática. Noelia Romero tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el tórax y ya había fallecido.

arma homicida Temperley

Según determinaron los investigadores, Núñez utilizó una cuchilla de cocina para cometer el crimen. Luego intentó quitarse la vida con la misma arma blanca.

El acusado presentaba cortes en el cuello y en ambas muñecas cuando fue hallado por los efectivos. Pese a las lesiones, sobrevivió y fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que permanecía internado fuera de peligro y bajo custodia policial mientras avanza la causa en su contra.

Durante las pericias realizadas en la escena del crimen, los efectivos secuestraron la cuchilla presuntamente utilizada en el ataque, que será sometida a distintos análisis periciales.

El caso generó una profunda conmoción en el sur del conurbano bonaerense y se suma a una serie de femicidios que volvieron a poner en debate la violencia de género y los mecanismos de protección para las víctimas.