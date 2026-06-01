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El desesperado llamado de una mujer al 911 que anticipó un brutal femicidio: "Mi novio me tiene de rehén"

Noelia Carolina Romero, de 30 años, alcanzó a llamar al 911 para denunciar que estaba cautiva en manos de su pareja. El brutal desenlace.

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La víctima logró pedir ayuda antes de que la comunicación se cortara. (Foto: archivo).

La víctima logró pedir ayuda antes de que la comunicación se cortara. (Foto: archivo).

Noelia Carolina Romero, una mujer de 30 años, fue asesinada a puñaladas por su novio en una vivienda de Temperley, partido de Lomas de Zamora. La víctima alcanzó a llamar al 911 para pedir ayuda antes de ser atacada. Horas después, cuando la Policía logró ingresar a la propiedad tras una extensa negociación, la encontró sin vida. El acusado, Tomás Adrián Núñez, intentó suicidarse y quedó internado bajo custodia.

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El femicidio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Lavalle al 1700, a pocas cuadras de las vías del ferrocarril Roca. De acuerdo con fuentes policiales, el primer alerta llegó a través de un llamado al 911 realizado por la propia víctima. "¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!", alcanzó a decir Noelia antes de que la comunicación se interrumpiera.

casa temperley
El agresor se provoc&oacute; cortes en el cuello y las mu&ntilde;ecas tras el ataque, pero sobrevivi&oacute;. (Foto: archivo).

El agresor se provocó cortes en el cuello y las muñecas tras el ataque, pero sobrevivió. (Foto: archivo).

Los investigadores también establecieron que el propio Núñez se comunicó con el servicio de emergencias. Por ese motivo, intentan determinar si durante la situación de encierro obligó a la mujer a hablar o si ella logró hacerlo por sus propios medios.

Cuando los efectivos de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora llegaron al lugar escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. A partir de ese momento comenzó una negociación que se extendió durante varias horas.

Sin embargo, los intentos por lograr que el hombre depusiera su actitud fracasaron. Ante ese escenario, los policías diseñaron un operativo para ingresar a la propiedad a través de los techos y acceder al patio trasero.

Al irrumpir en la vivienda encontraron una escena dramática. Noelia Romero tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el tórax y ya había fallecido.

arma homicida Temperley

Según determinaron los investigadores, Núñez utilizó una cuchilla de cocina para cometer el crimen. Luego intentó quitarse la vida con la misma arma blanca.

El acusado presentaba cortes en el cuello y en ambas muñecas cuando fue hallado por los efectivos. Pese a las lesiones, sobrevivió y fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que permanecía internado fuera de peligro y bajo custodia policial mientras avanza la causa en su contra.

Durante las pericias realizadas en la escena del crimen, los efectivos secuestraron la cuchilla presuntamente utilizada en el ataque, que será sometida a distintos análisis periciales.

El caso generó una profunda conmoción en el sur del conurbano bonaerense y se suma a una serie de femicidios que volvieron a poner en debate la violencia de género y los mecanismos de protección para las víctimas.

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