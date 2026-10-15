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Encontraron muerto a un hombre de 78 años que vendía dólares: un detenido y la pista alrededor de un termo

La víctima había desaparecido después de salir de su casa. Su auto fue encontrado abandonado y una serie de pistas llevó a los investigadores hasta una vivienda donde descubrieron el cuerpo.

Encontraron muerto a un hombre de 78 años que vendía dólares. (Foto: Policía)

Encontraron muerto a un hombre de 78 años que vendía dólares. (Foto: Policía)

Un hombre de 78 años que se dedicaba a la compraventa de dólares fue encontrado asesinado en una vivienda de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, después de que su familia denunciara su desaparición. Por el crimen fue detenido un joven paraguayo de 27 años, con quien la víctima mantenía un presunto conflicto económico.

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La víctima fue identificada como Hugo Alberto Juárez, quien había salido de su domicilio el miércoles por la mañana a bordo de un Peugeot 208 blanco y nunca regresó. La investigación permitió reconstruir sus últimos movimientos y localizar su vehículo abandonado, una pista que terminó siendo clave para esclarecer lo ocurrido.

El caso comenzó cuando Patricia Juárez, hija de la víctima, denunció su desaparición ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen. La mujer acudió a la Policía después de que Marta Olga Molina, pareja de su padre, advirtiera que el hombre no había vuelto a su vivienda de la calle Gorriti al 1200.

Según la reconstrucción policial, Juárez había mantenido una conversación telefónica con su hijo durante la mañana y poco después salió de su casa y su última conexión de WhatsApp quedó registrada a las 10:52. Desde ese momento, su teléfono permaneció apagado.

Su auto fue encontrado abandonado. (Foto: Policía)

Su auto fue encontrado abandonado. (Foto: Policía)

Tras recibir la denuncia, la Justicia activó el protocolo de búsqueda bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom.

Los investigadores de la DDI y de la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó comenzaron a reconstruir los movimientos del hombre hasta que encontraron su Peugeot 208 blanco estacionado en la calle Encina al 400, sin ocupantes. El hallazgo despertó sospechas y motivó la intervención de la Policía Científica para realizar las primeras pericias sobre el vehículo.

A medida que avanzó la investigación, los efectivos descubrieron que Juárez se dedicaba a la compra y venta de dólares y que el día de su desaparición podría haber concretado una operación de dinero. Los testimonios recolectados y las tareas de campo permitieron identificar a Kevin Rafael Gamarra Colman, un joven de 27 años de nacionalidad paraguaya, quien mantenía un presunto conflicto económico con la víctima.

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, Gamarra Colman habría amenazado previamente a Juárez, una circunstancia que lo convirtió en uno de los principales sospechosos.

El allanamiento que terminó con el hallazgo del cuerpo y un detenido

Con los elementos obtenidos durante la búsqueda, el fiscal dispuso un allanamiento en la vivienda de Gamarra Colman, ubicada a pocos metros del lugar donde había aparecido el automóvil.

El procedimiento permitió encontrar el cuerpo sin vida de Hugo Alberto Juárez en el interior de la propiedad. Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a detener al sospechoso y durante la inspección, la Policía secuestró un iPhone que estaba en poder del detenido y la llave de encendido del Peugeot 208 de la víctima.

Alberto Hugo Juárez fue hallado asesinado en una propiedad de Pehuajó (Imagen Ilustrativa gentileza Infobae)

Alberto Hugo Juárez fue hallado asesinado en una propiedad de Pehuajó (Imagen Ilustrativa gentileza Infobae)

Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue un termo Stanley verde de 1,5 litros, señalado como el arma utilizada para cometer el homicidio. El objeto quedó secuestrado para ser sometido a las pericias correspondientes, mientras que el automóvil también fue preservado para su análisis.

Personal de la Policía Científica trabajó en el domicilio para recolectar pruebas que permitan determinar las circunstancias del ataque y establecer la responsabilidad del detenido. Finalmente, Gamarra Colman fue trasladado a la sede de la DDI de Trenque Lauquen, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Tras el hallazgo del cuerpo y las evidencias reunidas, la causa fue recaratulada como homicidio y continúa bajo la órbita de la UFI 8 de Trenque Lauquen.

En pocas palabras

  • Hallan a hombre de 78 años: Hugo Alberto Juárez fue encontrado asesinado en una vivienda de Pehuajó.
  • Detienen a sospechoso: Un joven de 27 años, con quien la víctima mantenía un conflicto económico, fue arrestado.
  • Crimen con un termo: Un termo Stanley verde de 1,5 litros fue secuestrado como arma homicida.
Resumen generado por Thinkindot AI
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