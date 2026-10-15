Encontraron muerto a un hombre de 78 años que vendía dólares: un detenido y la pista alrededor de un termo

Su auto fue encontrado abandonado. (Foto: Policía)

Tras recibir la denuncia, la Justicia activó el protocolo de búsqueda bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom.

Los investigadores de la DDI y de la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó comenzaron a reconstruir los movimientos del hombre hasta que encontraron su Peugeot 208 blanco estacionado en la calle Encina al 400, sin ocupantes. El hallazgo despertó sospechas y motivó la intervención de la Policía Científica para realizar las primeras pericias sobre el vehículo.

A medida que avanzó la investigación, los efectivos descubrieron que Juárez se dedicaba a la compra y venta de dólares y que el día de su desaparición podría haber concretado una operación de dinero. Los testimonios recolectados y las tareas de campo permitieron identificar a Kevin Rafael Gamarra Colman, un joven de 27 años de nacionalidad paraguaya, quien mantenía un presunto conflicto económico con la víctima.

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, Gamarra Colman habría amenazado previamente a Juárez, una circunstancia que lo convirtió en uno de los principales sospechosos.

El allanamiento que terminó con el hallazgo del cuerpo y un detenido

Con los elementos obtenidos durante la búsqueda, el fiscal dispuso un allanamiento en la vivienda de Gamarra Colman, ubicada a pocos metros del lugar donde había aparecido el automóvil.

El procedimiento permitió encontrar el cuerpo sin vida de Hugo Alberto Juárez en el interior de la propiedad. Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a detener al sospechoso y durante la inspección, la Policía secuestró un iPhone que estaba en poder del detenido y la llave de encendido del Peugeot 208 de la víctima.

Alberto Hugo Juárez fue hallado asesinado en una propiedad de Pehuajó (Imagen Ilustrativa gentileza Infobae)

Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue un termo Stanley verde de 1,5 litros, señalado como el arma utilizada para cometer el homicidio. El objeto quedó secuestrado para ser sometido a las pericias correspondientes, mientras que el automóvil también fue preservado para su análisis.

Personal de la Policía Científica trabajó en el domicilio para recolectar pruebas que permitan determinar las circunstancias del ataque y establecer la responsabilidad del detenido. Finalmente, Gamarra Colman fue trasladado a la sede de la DDI de Trenque Lauquen, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Tras el hallazgo del cuerpo y las evidencias reunidas, la causa fue recaratulada como homicidio y continúa bajo la órbita de la UFI 8 de Trenque Lauquen.