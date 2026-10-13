Crimen de Andrés Blaquier: condenaron a 15 años de prisión a los dos jóvenes que lo asesinaron

INSEGURIDAD EN PANAMERICANA: EL ASESINATO DEL EMPRESARIO ANDRÉS BLAQUIER

"Es un disparate que se festejó en las cárceles y se lloró en las familias de personas asesinadas. Esto no contribuye a mejorar la seguridad de la vida de las personas", manifestó el abogado. La condena representa una nueva instancia en el proceso judicial iniciado tras el asesinato del empresario agropecuario, que fue atacado cuando circulaba en motocicleta junto a su esposa.

Cómo fue el crimen de Andrés Blaquier en la Panamericana

El asesinato ocurrió el sábado 29 de octubre de 2022, cuando Andrés Blaquier, de 62 años, viajaba junto a su esposa a bordo de una motocicleta BMW por la autopista Panamericana.

La pareja circulaba a la altura del kilómetro 50, en el partido bonaerense de Pilar, cuando fue interceptada por dos delincuentes que también se desplazaban en moto y que los habían perseguido durante aproximadamente diez kilómetros. El objetivo de los atacantes era robarles el vehículo de alta cilindrada.

Durante el asalto, uno de los delincuentes disparó contra Blaquier y lo hirió de gravedad en el pecho, lo que provocó que perdiera el control de la motocicleta y cayera sobre el asfalto. Su esposa también terminó en el suelo y sufrió dos fracturas como consecuencia de la caída.

Los delincuentes iban en una Yamaha 400 verde. (Foto: caputra)

Tras el ataque, los agresores se apoderaron de la BMW y escaparon del lugar, mientras el empresario era asistido de urgencia. Blaquier fue trasladado al Hospital de Pilar, pero murió como consecuencia de la herida de bala.

El accidente durante la fuga que permitió avanzar con la investigación

Después del asesinato, los delincuentes escaparon con la motocicleta robada por la autopista Panamericana, sin embargo, a la altura del kilómetro 39, uno de los sospechosos perdió el control del vehículo y sufrió lesiones. Su cómplice lo asistió y ambos consiguieron abandonar el lugar antes de ser detenidos.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y de otras pruebas incorporadas al expediente, los efectivos lograron reconstruir parte del recorrido de los sospechosos después del crimen. Uno de los datos determinantes fue que uno de los involucrados había acudido a un hospital de Garín para recibir atención médica por las heridas sufridas durante la fuga.

Con esa información y el resultado de las tareas investigativas, la Policía consiguió identificar a los presuntos responsables. Finalmente, los dos jóvenes fueron detenidos en noviembre de 2022, pocas semanas después del asesinato.

Andrés Blaquier tenía 62 años y era director del Negocio Agropecuario de Ledesma. (Foto: Facebook / Ledesma Argentina)

Por qué los asesinos de Andrés Blaquier fueron condenados recién ahora

Aunque el crimen ocurrió en octubre de 2022, la definición de las penas se produjo casi cuatro años después. En octubre de 2023, la Justicia declaró a los dos adolescentes coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado y homicidio agravado.

Sin embargo, debido a que tenían 16 y 17 años al momento del ataque, la determinación de las penas quedó pendiente para una instancia posterior. Esa etapa se concretó este martes mediante la audiencia de cesura, en la que la Justicia resolvió imponer una condena de 15 años de prisión para cada uno.

La decisión puso fin a una etapa central del proceso judicial por el asesinato del empresario. El abogado de la familia Blaquier volvió a cuestionar los límites establecidos para las condenas juveniles y consideró que la normativa resulta insuficiente frente a crímenes de esta gravedad.