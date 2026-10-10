Mataron a un mecánico con más de 20 puñaladas en Moreno: por qué detuvieron a su esposa y a su hija

Un mecánico de 41 años fue encontrado asesinado en su vivienda de La Reja, partido bonaerense de Moreno, con múltiples puñaladas y una bolsa de nailon en la cabeza. Por el crimen detuvieron a su esposa y a una de sus hijas.
El hombre, de 41 años, fue encontrado muerto en su casa de La Reja, con una bolsa de nailon en la cabeza.
El mecánico de 41 años fue encontrado asesinado en su casa de La Reja, Moreno.
Un mecánico de 41 años fue encontrado asesinado en su vivienda de La Reja, partido bonaerense de Moreno, con múltiples puñaladas y una bolsa de nailon en la cabeza. Por el crimen detuvieron a su esposa y a una de sus hijas.
El hombre fue identificado como Alberto Federico Araoz Arocena. El macabro hallazgo se produjo en una casa ubicada sobre la calle San Nicolás al 3300, cerca de la esquina con Chubut, en el barrio Cascallares.
Según fuentes de la investigación, el cadáver presentaba más de 20 heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y el pecho.
En el lugar estaban su esposa, Edith Elizabeth Castellano, de 42 años, y una de las hijas de la pareja, Florencia Anabella Araoz, de 23. Ambas quedaron detenidas en el marco de la causa, que está a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.
El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la muerte del hombre. Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo tendido sobre una cama, rodeado de sangre y con una bolsa de nailon colocada en la cabeza.
La esposa y la hija de la víctima quedaron a disposición de la Justicia. Según las primeras informaciones sobre el caso, ambas se negaron a declarar ante la fiscal que interviene en el expediente.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que las dos mujeres presentaban hematomas en distintas partes del cuerpo, con lesiones que tendrían diferente antigüedad.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Castellano habría sufrido durante años agresiones físicas y psicológicas por parte de su marido. La secuencia que terminó con la muerte del hombre habría comenzado con una discusión y agresiones dentro de la vivienda.
Además, vecinos de la zona señalaron que existían episodios frecuentes de violencia y discusiones en el entorno familiar.
Sin embargo, las autoridades verificaron que no había denuncias previas de la mujer por violencia de género contra su esposo. Este dato forma parte de las primeras actuaciones y no descarta, por sí solo, que hayan existido agresiones anteriores.