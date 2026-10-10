Mataron a un mecánico con más de 20 puñaladas en Moreno: por qué detuvieron a su esposa y a su hija

Cómo encontraron al mecánico asesinado en Moreno

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la muerte del hombre. Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo tendido sobre una cama, rodeado de sangre y con una bolsa de nailon colocada en la cabeza.

La esposa y la hija de la víctima quedaron a disposición de la Justicia. Según las primeras informaciones sobre el caso, ambas se negaron a declarar ante la fiscal que interviene en el expediente.

La hipótesis de violencia de género y las lesiones de las detenidas

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que las dos mujeres presentaban hematomas en distintas partes del cuerpo, con lesiones que tendrían diferente antigüedad.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Castellano habría sufrido durante años agresiones físicas y psicológicas por parte de su marido. La secuencia que terminó con la muerte del hombre habría comenzado con una discusión y agresiones dentro de la vivienda.

Además, vecinos de la zona señalaron que existían episodios frecuentes de violencia y discusiones en el entorno familiar.

Sin embargo, las autoridades verificaron que no había denuncias previas de la mujer por violencia de género contra su esposo. Este dato forma parte de las primeras actuaciones y no descarta, por sí solo, que hayan existido agresiones anteriores.