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Brutal entradera: la ataron, amenazaron con cortarle los dedos y se tiró de un balcón

Yamila, de 40 años, intentó huir después de ser sorprendida por dos delincuentes que ingresaron a su departamento en Caseros. Cayó sobre la marquesina de un comercio y sufrió múltiples lesiones.

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La ataron

La ataron, amenazaron con cortarle los dedos y se tiró de un balcón para escapar. (Foto: captura)

Una violenta entradera en Caseros terminó con una mujer de 40 años gravemente herida luego de que intentara escapar por el balcón de su departamento ante las amenazas de dos delincuentes. La víctima cayó desde altura, impactó contra la marquesina de un comercio y terminó tendida sobre el asfalto.

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Los dos sospechosos detenidos por la entradera. (foto: Policía)

El dramático episodio ocurrió en la zona de Fray Mamerto Esquiú y avenida San Martín, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La víctima, identificada como Yamila, sobrevivió a la caída y permanece estable y fuera de peligro tras haber sido operada.

Los dos sospechosos que ingresaron a la vivienda fueron detenidos posteriormente en Villa Bosch. También fue arrestada una joven que, según la investigación, los esperaba en una camioneta para facilitarles la fuga.

Según la reconstrucción del hecho, Yamila se encontraba llegando a su domicilio cuando fue abordada por dos jóvenes. Los delincuentes la amenazaron y la obligaron a ingresar junto con ellos.

Marcelo, hermano de la víctima, explicó que todo comenzó cuando la mujer abrió el portón para sacar su vehículo. “Fue una entradera, como suele suceder. Ella levantó el portón para sacar el auto y se le metieron dos pibes. Por lo que se ve en el video, eran dos pibes jóvenes que venían caminando”, relató en diálogo con eltrece.

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes maniataron a Yamila y comenzaron a amenazarla. De acuerdo con el relato de la víctima, le dijeron que iban a robarle todas sus pertenencias y que, si no entregaba dinero, le cortarían los dedos. También la habrían amenazado con abusar sexualmente de ella y la pesadilla se extendió durante aproximadamente 20 minutos.

Se desató y escapó por el balcón: la dramática caída

En un momento, uno de los delincuentes comenzó a revisar otros sectores del departamento mientras el segundo habría ido hasta la cocina en busca de un cuchillo. Yamila aprovechó esos segundos para liberarse de las ataduras e intentar escapar por el balcón.

Su intención era sujetarse de una red instalada en un nivel inferior para poder descender. Sin embargo, el tejido cedió y la mujer cayó al vacío. Primero golpeó contra la marquesina de un comercio de la planta baja, que amortiguó parcialmente el impacto, y luego terminó sobre el asfalto de la calle Esquiú.

Los tres detenidos. (Foto: Policía)

Los tres detenidos. (Foto: Policía)

Cómo está Yamila tras la violenta entradera

La mujer fue trasladada inicialmente a un hospital y posteriormente derivada a una clínica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída.

Según informó su familia, sufrió un traumatismo en el cráneo y la fractura de tres costillas, además de otras lesiones. Tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. Actualmente permanece consciente, estable y fuera de peligro, mientras continúa con su recuperación.

Detuvieron a tres sospechosos tras una persecución

Después de que Yamila escapara, los dos delincuentes abandonaron el departamento y huyeron corriendo. Según la investigación, llegaron hasta una esquina donde los esperaba una camioneta conducida por una mujer.

Los tres consiguieron alejarse inicialmente del lugar, pero el operativo policial y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido del vehículo. Finalmente, los sospechosos fueron localizados y detenidos en Villa Bosch, también en el partido de Tres de Febrero.

Los arrestados tienen entre 21 y 27 años y, según informaron las autoridades, dos de ellos cuentan con antecedentes penales. La investigación continúa para determinar la participación de cada uno en la violenta entradera.

En pocas palabras

  • Entradera violenta: Una mujer de 40 años en Caseros sufrió graves heridas al intentar escapar por el balcón.
  • Amenazas y lesiones: Fue maniatada, amenazada con cortarle los dedos y abusar sexualmente por dos delincuentes.
  • Detención de sospechosos: Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron arrestadas tras una persecución policial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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