Está detenido por el femicidio de su expareja y ahora lo acusaron de dos nuevos hechos aberrantes

Maximiliano Baudraco, el acusado de matar a Rocío Gómez. (Foto: El Doce)

De acuerdo con la investigación, ambos se encontraban en una casa ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en el barrio Santa María Oeste, cuando se produjo una discusión que terminó con el ataque.

La madre de Rocío estaba en el lugar e intentó intervenir. En medio de la situación, salió de la vivienda para pedir ayuda y, cuando regresó, encontró a su hija gravemente herida en la calle. Baudraco escapó tras el ataque, pero, poco después, un vecino habría mantenido un encuentro con él y aseguró que el hombre le confesó que había apuñalado a Rocío.

La Policía desplegó entonces un operativo en la zona y consiguió detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar del crimen. Posteriormente, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín lo imputó por homicidio calificado por femicidio.

Rocío Gómez. (Foto: Redes Sociales)

La nueva acusación contra Maximiliano Baudraco

Mientras avanza la causa por el femicidio, la investigación judicial incorporó nuevos hechos que complicaron la situación procesal del detenido. Según la información que trascendió, Baudraco habría abusado de dos menores pertenecientes a su entorno cercano en reiteradas oportunidades. A partir de esos elementos, la fiscalía decidió ampliar la imputación en su contra.

Los investigadores buscan ahora establecer cuándo y en qué circunstancias habrían ocurrido los presuntos abusos, mientras se mantienen bajo reserva todos los datos que puedan permitir identificar a las víctimas.

De esta manera, Baudraco permanece detenido mientras enfrenta la acusación por el femicidio de su expareja y, paralelamente, una nueva imputación por abuso sexual reiterado agravado por el vínculo. La Justicia continuará con las medidas de prueba para reconstruir los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes en cada una de las investigaciones.