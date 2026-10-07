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Está detenido por el femicidio de su expareja y ahora lo acusaron de dos nuevos hechos aberrantes

Maximiliano Braudaco, preso por matar a Rocío Gómez, cumplía una condena por violencia de género cuando cometió el crimen y ahora la Justicia reveló que el hombre habría abusado de dos menores.

Está detenido por el femicidio de su expareja y ahora lo acusaron de dos nuevos hechos. (Foto: gentileza Diario Puntal)

Está detenido por el femicidio de su expareja y ahora lo acusaron de dos nuevos hechos. (Foto: gentileza Diario Puntal)

Maximiliano Baudraco, detenido en Córdoba por el femicidio de Rocío Gómez, su expareja, ocurrido el 20 de julio en Santa María de Punilla, enfrenta una nueva y grave acusación. La Justicia lo imputó por presuntos abusos contra dos menores de su entorno, que habrían ocurrido en reiteradas oportunidades.

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La nueva imputación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Cosquín, encabezada por Silvana Pen, quien también lleva adelante la investigación por el asesinato de Gómez. Según informó La Voz del Interior, las presuntas víctimas pertenecen al círculo cercano del detenido.

Debido a que se trata de menores de edad, sus identidades y edades no fueron difundidas con el objetivo de preservar su privacidad. La fiscalía le atribuyó a Baudraco el delito de abuso sexual reiterado agravado por el vínculo, acusación que se suma a la causa por homicidio calificado por femicidio.

Rocío Gómez tenía 25 años y era madre de tres nenas. Fue asesinada a puñaladas durante la madrugada del 20 de julio en una vivienda de Santa María de Punilla, Córdoba. Por el crimen fue detenido Baudraco, su expareja, quien tenía antecedentes por violencia familiar contra la joven y se encontraba cumpliendo una condena condicional.

Maximiliano Baudraco, el acusado de matar a Rocío Gómez. (Foto: El Doce)

Maximiliano Baudraco, el acusado de matar a Rocío Gómez. (Foto: El Doce)

De acuerdo con la investigación, ambos se encontraban en una casa ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en el barrio Santa María Oeste, cuando se produjo una discusión que terminó con el ataque.

La madre de Rocío estaba en el lugar e intentó intervenir. En medio de la situación, salió de la vivienda para pedir ayuda y, cuando regresó, encontró a su hija gravemente herida en la calle. Baudraco escapó tras el ataque, pero, poco después, un vecino habría mantenido un encuentro con él y aseguró que el hombre le confesó que había apuñalado a Rocío.

La Policía desplegó entonces un operativo en la zona y consiguió detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar del crimen. Posteriormente, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín lo imputó por homicidio calificado por femicidio.

Rocío Gómez. (Foto: Redes Sociales)

Rocío Gómez. (Foto: Redes Sociales)

La nueva acusación contra Maximiliano Baudraco

Mientras avanza la causa por el femicidio, la investigación judicial incorporó nuevos hechos que complicaron la situación procesal del detenido. Según la información que trascendió, Baudraco habría abusado de dos menores pertenecientes a su entorno cercano en reiteradas oportunidades. A partir de esos elementos, la fiscalía decidió ampliar la imputación en su contra.

Los investigadores buscan ahora establecer cuándo y en qué circunstancias habrían ocurrido los presuntos abusos, mientras se mantienen bajo reserva todos los datos que puedan permitir identificar a las víctimas.

De esta manera, Baudraco permanece detenido mientras enfrenta la acusación por el femicidio de su expareja y, paralelamente, una nueva imputación por abuso sexual reiterado agravado por el vínculo. La Justicia continuará con las medidas de prueba para reconstruir los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes en cada una de las investigaciones.

En pocas palabras

  • Detenido por femicidio: Maximiliano Baudraco, imputado por matar a Rocío Gómez, enfrenta nuevas y graves acusaciones.
  • Nuevos cargos: La Justicia lo acusa de presuntos abusos reiterados contra dos menores de su entorno cercano.
  • Causa judicial: Baudraco ya tenía antecedentes por violencia de género y ahora se le suma la imputación por abuso sexual agravado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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