En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
Tigre
Crimen

Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa Mili y vecinos quisieron linchar al sospechoso

Alejandro Daniel Sofía fue encontrado por la Policía en una zona descampada. Estaba prófugo desde el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años.

Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa Mili. (Foto: Policía)

Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa Mili. (Foto: Policía)

La Policía Bonaerense detuvo este jueves a Alejandro Daniel Sofía (26), el principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada muerta este miércoles en su casa de Dique Luján, partido de Tigre. El acusado quedó a disposición de la UFI de Género de Tigre, que interviene en la investigación.

Leé también Marcha por Aixa Mili: revelaron qué dijo el principal sospechoso mientras continúa prófugo
Marcharon por Aixa Mili. (Foto: captura, mejorada con IA)

El sospechoso fue localizado por efectivos de la DDI de San Isidro y la SubDDI Tigre en una zona descampada del partido de Tigre, luego de un intenso operativo para dar con su paradero. Durante la aprensión se generaron incidentes en la casa de la abuela de Sofía, donde estaba escondido el prófugo.

Vecinos apedrearon el lugar y trataron de linchar al sospechoso y posteriormente a su abuela. La Policía protegió la vivienda a pesar de los momentos de tensión que se produjeron en el lugar.

La captura se produjo horas después de que familiares y amigos de Aixa realizaran una marcha para exigir justicia y reclamar la detención del acusado. Durante la movilización se había conocido que Sofía mantenía comunicaciones con familiares mientras intentaban convencerlo para que se entregara.

Desde que Sofía desapareció, los investigadores desplegaron distintas tareas para determinar dónde se encontraba. Finalmente, los efectivos lograron localizarlo este jueves en una zona descampada de Tigre y concretaron su detención.

La captura puso fin a la búsqueda que se había desplegado después del crimen y que se intensificó durante las últimas horas. La investigación continuará ahora bajo la órbita de la UFI de Género de Tigre, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Aixa y la responsabilidad penal del acusado.

El sospechoso no se piensaba entregar

En medio de la manifestación para pedir justicia por Aixa, se conoció un dato clave para la búsqueda: Sofía se comunicó con su familia y aseguró que no piensaba entregarse. Según relató una prima de Aixa durante la marcha, el acusado le envió mensajes a su padre, quien intentó convencerlo de que se presentara ante la Policía.

Lo estuvimos convenciendo para que se entregue. Se intentó matar dos veces, pero quiere que lo mate la Policía. Está atrincherado, no se quiere entregar”, expresó el padre de Sofía en un audio difundido por la familia de la víctima.

Aixa fue encontrada sin vida en su domicilio. (Foto: Redes Sociales)&nbsp;

Aixa fue encontrada sin vida en su domicilio. (Foto: Redes Sociales)

Además, aseguró que intentaron acordar un encuentro para acompañarlo a entregarse. “Estuvo hablando conmigo y Vanesa, lo íbamos a ir a buscar para que se entregara. Pero no quiere. No hay forma de hacerlo entrar en razón. Elimina los mensajes, se va de la zona de wifi para que no lo localicen”, sostuvo.

La prima de Aixa afirmó, por su parte, que durante esas comunicaciones el sospechoso habría reconocido el crimen ante sus familiares. “Les confesó lo que hizo pero no se quiere entregar”, aseguró.

Cómo fueron los hechos

Aixa fue encontrada sin vida el miércoles en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800. Su padre regresó a la vivienda y halló el cuerpo de la joven colgado del cuello. Sin embargo, a partir de las pericias, los testimonios y otras tareas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron sobre Sofía, ex pareja de la víctima, quien ya había sido detenido el 3 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad el 16 de julio pasado, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.

En pocas palabras

  • Detuvieron al acusado: Alejandro Daniel Sofía fue capturado en una zona descampada de Tigre.
  • Contexto de la detención: El sospechoso era buscado por el femicidio de Aixa Mili, hallada muerta en su casa.
  • Rechazo a la entrega: Sofía se comunicó con su familia indicando que no se entregaría a la Policía.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Femicidio Tigre Vecinos
Notas relacionadas
El inquietante video que publicó el sospechoso de matar a Aixa Mili antes de desaparecer
"Me arrancó la vida": el desgarrador relato del papá de Aixa tras hallarla asesinada
Encontraron muerta a una joven y la Justicia busca a su ex novio: el escalofriante dato que lo involucró

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar