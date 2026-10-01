Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa Mili y vecinos quisieron linchar al sospechoso

Desde que Sofía desapareció, los investigadores desplegaron distintas tareas para determinar dónde se encontraba. Finalmente, los efectivos lograron localizarlo este jueves en una zona descampada de Tigre y concretaron su detención.

La captura puso fin a la búsqueda que se había desplegado después del crimen y que se intensificó durante las últimas horas. La investigación continuará ahora bajo la órbita de la UFI de Género de Tigre, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Aixa y la responsabilidad penal del acusado.

El sospechoso no se piensaba entregar

En medio de la manifestación para pedir justicia por Aixa, se conoció un dato clave para la búsqueda: Sofía se comunicó con su familia y aseguró que no piensaba entregarse. Según relató una prima de Aixa durante la marcha, el acusado le envió mensajes a su padre, quien intentó convencerlo de que se presentara ante la Policía.

“Lo estuvimos convenciendo para que se entregue. Se intentó matar dos veces, pero quiere que lo mate la Policía. Está atrincherado, no se quiere entregar”, expresó el padre de Sofía en un audio difundido por la familia de la víctima.

Aixa fue encontrada sin vida en su domicilio. (Foto: Redes Sociales)

Además, aseguró que intentaron acordar un encuentro para acompañarlo a entregarse. “Estuvo hablando conmigo y Vanesa, lo íbamos a ir a buscar para que se entregara. Pero no quiere. No hay forma de hacerlo entrar en razón. Elimina los mensajes, se va de la zona de wifi para que no lo localicen”, sostuvo.

La prima de Aixa afirmó, por su parte, que durante esas comunicaciones el sospechoso habría reconocido el crimen ante sus familiares. “Les confesó lo que hizo pero no se quiere entregar”, aseguró.

Cómo fueron los hechos

Aixa fue encontrada sin vida el miércoles en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800. Su padre regresó a la vivienda y halló el cuerpo de la joven colgado del cuello. Sin embargo, a partir de las pericias, los testimonios y otras tareas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron sobre Sofía, ex pareja de la víctima, quien ya había sido detenido el 3 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad el 16 de julio pasado, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.