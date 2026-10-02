Así es el lugar donde estuvo escondido el principal acusado del femicidio de Aixa Mili

Alejandro Daniel Sofía fue encontrado en el altillo de la casa de su abuela. (Foto: Policía)

Según reconstruyeron los investigadores, Sofía se habría refugiado en una zona descampada delimitada por Dique Luján, la ruta 26, la calle Brasil y un arroyo. Se trata de un sector con vegetación densa y caminos internos. Allí habría pasado la noche del miércoles y parte de la madrugada del jueves en una especie de carpa improvisada con ramas y una lona verde.

En la búsqueda participaron perros de la División K9 de Escobar, que siguieron el olor de prendas vinculadas al sospechoso y permitieron establecer su paso por la zona de monte. Además, el análisis de las antenas de telefonía celular ayudó a reducir el área de búsqueda a un radio aproximado de un kilómetro, aunque el teléfono del sospechoso no permaneció encendido de manera constante.

Los mensajes que envió mientras estaba prófugo

Durante la fuga, Sofía también habría enviado un video a un amigo en el que admitía haberse “mandado una cagada” y manifestaba intenciones de quitarse la vida. A las 5 de la mañana, además, publicó un estado de WhatsApp en el que se despedía de familiares y amigos.

Esos movimientos se incorporaron a la investigación mientras los efectivos intentaban determinar dónde se encontraba. Finalmente, la Policía volvió a centrar la búsqueda en la casa de su abuela, ubicada sobre la calle Chaco al 500, a menos de 200 metros de la vivienda donde fue encontrada muerta Aixa.

DETUVIERON AL ASESINO DE AIXA: ESTABA PRÓFUGO Y FUE CAPTURADO EN UN DESCAMPADO

La propiedad ya había sido revisada previamente, cuando el sospechoso presuntamente permanecía escondido en el descampado. En el nuevo procedimiento, los policías lo encontraron oculto en el altillo y lo detuvieron.

Incidentes frente a la casa de la abuela tras la detención

La captura se produjo mientras familiares, amigos y vecinos de Aixa reclamaban que el sospechoso fuera detenido. Después del arresto se registraron graves incidentes frente a la vivienda cuando un grupo de personas arrojó piedras y ladrillos contra la propiedad e intentó prenderla fuego.

La Policía intervino y retiró del lugar a Alicia Isolina Cantero, de 76 años, abuela del detenido, quien también fue aprehendida. La investigación busca determinar si colaboró con su nieto mientras permanecía prófugo y se prevé que sea acusada de encubrimiento.

El seguimiento incluyó el trabajo de perros de la División K9 de Escobar, que rastrearon el olor de la ropa de Sofía y confirmaron su paso por la zona de monte. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

La denuncia previa de Aixa contra su expareja

Sofía había mantenido una relación con Aixa y la joven lo había denunciado en diciembre por lesiones y amenazas. Por aquella causa, el hombre fue condenado a dos años y ocho meses de prisión y estuvo detenido en el penal de Sierra Chica. Recuperó la libertad el 16 de julio, 76 días antes del crimen.

Aixa fue encontrada muerta por su padre, Antonio, cuando regresó de trabajar. La autopsia determinó que había sufrido abuso y presentaba otros signos de violencia. La joven también había realizado publicaciones en redes sociales en las que advertía sobre episodios de violencia atribuidos a su ex pareja, amigos y conocidos declararon además haber tenido conocimiento de situaciones de violencia durante la relación.

Dónde estuvo escondido durante casi 36 horas el principal sospechoso del femicidio de Aixa Mili.

La fiscal Mariela Miozzo, de la Fiscalía de Violencia de Género y Familia de Tigre, quedó al frente de la investigación y deberá indagar a Sofía. El principal sospechoso está acusado por el femicidio de Aixa Mili, delito que contempla una pena de prisión perpetua.