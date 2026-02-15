Los desgarradores mensajes de despedida al futbolista que murió en un choque en la Ruta 2

Las redes sociales se llenaron de mensajes similares. “Volá alto, Seba. Gracias por tantas alegrías, descansa en paz”, comentó una amiga. “¡Volá alto amigo querido!”, publicó un compañero del club. Otro de sus amigos escribió: “Qué triste por Dios... no es un hasta siempre, sino hasta que nos volvamos a encontrar. Abrazo gigante a toda la familia en este triste momento”.

El dolor también se hizo sentir dentro del ámbito deportivo. Traverso integraba el plantel superior de tercera y primera división de Independiente FC de Castelli, institución que lo despidió con un comunicado cargado de emoción.

“El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad”, expresaron desde la entidad. En el mensaje destacaron su compromiso, su pasión por el fútbol y el cariño que había cosechado entre compañeros y dirigentes.

“En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club”, agregaron.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la fiscalía local, a cargo del fiscal Bruno Hermosa. La familia aguarda ahora los resultados de las pericias para poder esclarecer cómo ocurrió el choque que terminó con la vida del joven y enlutó a toda la comunidad.