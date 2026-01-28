En vivo Radio La Red
El crudo relato de la joven que denunció por abuso a Carlos Zambrano y otros jugadores

La joven argentina de 22 años declaró ante la Justicia y brindó detalles del presunto abuso ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo. El testimonio expone cómo fue el encuentro con los futbolistas de Alianza Lima.

La causa judicial que involucra al exjugador de Boca Carlos Zambrano y a otros dos futbolistas de Alianza Lima sumó un elemento central: la declaración de la joven que los denunció por violación. El testimonio, al que accedió TN, detalla el relato de lo ocurrido en la habitación de un hotel céntrico de Montevideo durante la madrugada del 18 de enero, luego de un partido amistoso del conjunto peruano ante Colo Colo.

Según consta en la declaración, la denunciante —una joven argentina de 22 años— aseguró que fue víctima de abuso sexual y que, pese a manifestar su negativa, los jugadores no se detuvieron. “Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”, afirmó ante la Justicia.

Cómo se dio el encuentro entre la denunciante y los futbolistas

La joven relató que se encontraba alojada en un hotel de Montevideo junto a una amiga cuando cinco futbolistas de Alianza Lima llegaron a la habitación. Entre ellos estaban Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, además de otros dos integrantes del plantel que, según su testimonio, se retiraron casi de inmediato y no forman parte de la acusación.

De acuerdo al relato, fue Zambrano quien la incentivó a seguir consumiendo alcohol. “Zambrano me decía de tomar, me incitaba a seguir tomando”, declaró. En ese contexto, siempre según su versión, se produjo el presunto abuso sexual.

“Yo decía que no quería”, sostuvo la denunciante, quien aseguró que pidió que se detuvieran, pero que sus pedidos no fueron escuchados.

Qué ocurrió después del presunto ataque

La denunciante y su amiga regresaron a la Argentina el lunes 19 de enero en barco. Ese mismo día, la joven afirmó haber recibido un mensaje por Instagram de Carlos Zambrano. El contenido del mensaje fue breve: “loquita”, acompañado por un pedido para que le facilitara su número de teléfono y poder comunicarse por WhatsApp.

Según la declaración, el exdefensor de Boca comenzó luego a llamarla y a enviarle mensajes de manera reiterada, aunque la joven no respondió ni atendió ninguna de las comunicaciones.

En las horas posteriores, la denunciante acudió a distintos hospitales y centros de salud, donde fue atendida por médicos, una asistente social y una psicóloga. Tras esas evaluaciones, tomó la decisión de radicar la denuncia formal ante la Justicia argentina.

Qué medidas se tomaron contra los jugadores denunciados

El mismo día en que la denuncia tomó estado público, Alianza Lima comunicó la separación del plantel profesional de los tres futbolistas acusados: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. La institución informó que inició un procedimiento disciplinario interno y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales.

La situación derivó además en un episodio de tensión en el club: tras conocerse la decisión dirigencial, la barra de Alianza Lima se hizo presente en el estadio, logró ingresar al campo de juego y encaró a los futbolistas, en un intento de agresión que obligó a reforzar la seguridad.

Mientras la investigación judicial sigue su curso, el testimonio de la joven se convirtió en una pieza clave de una causa que sacudió al fútbol peruano y volvió a poner el foco en la gravedad de las denuncias por violencia sexual en el ámbito deportivo.

